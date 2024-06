ROVER重返《全民造星》發源地開騷 回憶殺含淚別九展

隨即ROVER唱出了在Star Hall第一位舉行演唱會的歌手林憶蓮的《再不在乎》及《沒有你還是愛你》外,再唱出了王菀之《我真的受傷了》、Blackstreet Boys《I Want It That Way》、Rubble Band《發現號》等,這些都是先後在九展舉行過演唱會的歌手及樂隊歌曲。而去到音樂會尾聲,重頭《全民造星》環節,由主題曲《前傳》到出道作《秒速8公里》,希晉分享說:「緊握住音樂不死嘅精神,繼續做好我哋嘅音樂,最後多謝九展,今晚最後一首歌,送畀大家、送畀九展,我哋嘅新歌《回魂術》。」在完騷前,四子來到台中回望中庭上的大銀幕:「感謝曾經到訪的你們,保重,再見。」然後四人眼濕濕緊緊擁實彼此,落台時九展全場燈暗場面感人!也正式為九展音樂上的輝煌劃上圓滿句號。