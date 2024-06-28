ROVER重返《全民造星》發源地開騷 回憶殺含淚別九展

九龍灣國際展貿中心將於6月30日下午五時正式結束營運！九展啟用至今舉辦過無數大大小小、本地至國際歌手的演唱會，更是孕育ViuTV選秀節目《全民造星》的發源地。昨晚（27日），樂隊ROVER作為最後一批《造星》參賽者，四子在九展中庭舉辦一小時免費音樂會《ROVER九展Curtain Call》，唱出過去一些在九展舉辦過演唱會歌手或樂隊的大熱歌曲，吸引400粉絲捧場。ROVER在完騷一刻，回想在九展過去點滴更忍不住流下男兒淚，用歌聲及淚水正式與這個成長地道別！

由九展ViuTV的廠房為《造星V》排練、演出，到走上Star Hall舞台參與總決賽，大半年間令卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason Loi）、陳鎮亨（亨仔）與王希晉（希晉）由素人走到幕前，更組成了樂隊ROVER今年初正式出道。面對九展要拆，眾人非常不捨，Kim說：「九展呢個地方帶畀我哋好多唔同回憶，有九展先有我。」亨仔說：「仲記得舊年喺九展interview，好緊張，眾星雲集，係一生人嘅回憶，好高興我哋可以用一個表演送別九展。」Jason則道：「我嚟過好多次music zone，雖然佢唔係一個非常之大嘅場地，但佢容納到好多主流同非主流音樂，本地樂隊或外地音樂人，好開心係九展最後，可以有一場屬於ROVER嘅表演。」