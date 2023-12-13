RubberBand參與海外音樂節獲得啟發 與不同單位演出有火花

RubberBand、The Hertz、王嘉儀等日前參與《搶耳全球音樂演出及交流計劃》的總結音樂會「EUM Fest」，一連三日的演出吸引不少歌迷支持。在演出前的記者會上，RubberBand主音繆浩昌（6號）表示，參與海外音樂節的過程令他們學會如何真誠與大眾分享音樂。他也表示自己從新一代音樂人中得到啟發，笑稱：「我對『初生之犢不畏虎』的（年輕人）很尊重。」

音樂會首天（12月8日）演出單位有跟搶耳全球前往加拿大BreakOut West音樂節的樂隊The Hertz，唱出全新單曲《爆煲急救指南》，將現場氣氛推至最高點。此外，Sophy王嘉儀與音樂人Voel亦演繹最新專輯《水性揚花》的多首作品。第二天（12月9日）演出有女子樂團WHIZZ、100毛主持Charlie的樂隊Kowloon K、樂隊Prune Deer話梅鹿、hirsk等音樂單位演出，壓軸由Kendy Suen孫曉賢唱出多種語言的作品，包括《白眉》、《帝女花之香夭》remake等，多元而目不瑕給。