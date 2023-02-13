RubberBand歐洲4地巡演 萬人騷將拍成紀錄片

黃心穎男友泥鯭的樂隊RubberBand，今日宣布以《Ciao》之名展開世界巡演，首站會在3月24日於英國倫敦、3月26日於曼徹斯特、3月28日德國柏林，以及4月2日於荷蘭阿姆斯特丹4地開騷。
異地開騷難度加倍
據悉，倫敦及曼徹斯特的兩場音樂會，於能容納過萬人的會場中舉行，而德國柏林及荷蘭阿姆斯特丹的兩場演出，RubberBand安排了全企位演出，務求與樂迷作超近距離接觸。6號直言，這次歐洲巡演，對體力是一大考驗：「因為喺香港做嘅時間，有啲咩去應對，都係喺呢度嘅同事、手足幫我哋去應對。我哋成個團隊坐飛機去到咁遠嘅地方時，好多時都要靠自己，就係呢啲既興奮又有啲緊張嘅。」
拍片紀錄歐洲穿洲過省
舉行成軍後首個大型巡迴音樂會，RubberBand坦言有很大感想：「我哋始終係一隊樂隊，心入面有好多殿堂嘅樂隊，佢哋都會行巡演嘅路，我哋組成樂隊以來、出道以來，終於achieve到呢件事。」RubberBand指想起將能跟大家見面，這件事將會實現，想想都已很感動。而為了作好準備，6號表示會向相熟的中醫預先拿取能舒緩其喉頭及聲帶的中藥。此外，RubberBand計劃將今次巡演拍成紀錄片，「呢個紀錄係深情嘅紀錄，真係見我哋穿洲過省，穿越唔同國家，翻過重洋大海，嚟到英國、德國、荷蘭去做呢個演出。我心入面係覺得將整個巡演過程拍成一個紀錄片，係一個好正好正嘅事嚟。」