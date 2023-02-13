RubberBand歐洲4地巡演 萬人騷將拍成紀錄片

黃心穎男友泥鯭的樂隊RubberBand，今日宣布以《Ciao》之名展開世界巡演，首站會在3月24日於英國倫敦、3月26日於曼徹斯特、3月28日德國柏林，以及4月2日於荷蘭阿姆斯特丹4地開騷。

異地開騷難度加倍 據悉，倫敦及曼徹斯特的兩場音樂會，於能容納過萬人的會場中舉行，而德國柏林及荷蘭阿姆斯特丹的兩場演出，RubberBand安排了全企位演出，務求與樂迷作超近距離接觸。6號直言，這次歐洲巡演，對體力是一大考驗：「因為喺香港做嘅時間，有啲咩去應對，都係喺呢度嘅同事、手足幫我哋去應對。我哋成個團隊坐飛機去到咁遠嘅地方時，好多時都要靠自己，就係呢啲既興奮又有啲緊張嘅。」