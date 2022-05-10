RubberBand演唱會｜主音6號疑冇拉褲鏈嚇親隊長阿正 次次夫妻檔合唱就唔珍貴

RubberBand 聯同香港節慶管弦樂團(Hong Kong Festival Orchestra)舉行的一連3場戶外音樂會，昨晚(9日) 於「Wonderland 竹翠公園」完滿結束。經過兩場雨中開騷後，尾場終於集氣成功，獲天公造美，全場氣氛熾熱。RubberBand四子在完騷後接受訪問，6號與RB御用填詞人兼太太Tim Lui(呂甜)sweet爆合唱《Slow & Easy》，Tim Lui的歌聲獲讚可以出道，6號則笑言，「佢應該係私有咗畀我啦嘛。」四子形容今次開騷能夠演唱Live版的《Bohemian Rhapsody》(波希米亞狂想曲)算是成就解鎖。最後，他們以新歌《好好地過》勉勵港人，阿偉表示，「希望大家無論遇到咩壞情況，都難夠好好地過。」 讓世界知道 香港戶外開騷係好「正」 經歷逾4個月的等候，6號感恩總算能與樂迷齊齊整整開騷，他在台上說：「儘管仍戴著口罩，不過我感到你們的眼神是一種堅定要來到這裡，我不敢肯定大家口罩下是否有笑容，至少這裡讓一班有共同價值觀的人聚在一起！這種等待很不容易，謝謝你們沒有退票亦沒有放棄我們。」在音樂會尾聲，6號雀躍高呼：「我們要一齊令世界知道香港戶外場地做音樂會係好『正』！」

有 show 做已好幸福 3日戶外演出圓滿結束，他坦言是體能的大挑戰，「問返前輩，原來露天唔係小兒科，我都不斷同隊友講，上次開紅館騷歌單比今次多10首，但係身體復原嘅能力都冇今次咁慢。非常寶貴一課，自己之後都要留意。」繼去年的紅館演唱會後，這次再受疫情影響要延期開騷，6號受訪時回想今次在開騷前兩日煞停，只能以平常心面對，能聚集一起練歌已很難得，「真係唔知道政策幾時會變，唔好彩嘅話隨時感染數字又會上升返，到時又變咗唔搞得住。我哋真係有過呢個經驗，試過面對演唱會突然間煞停，講緊一月嘅時候只係相隔兩日。」鼓手泥鯭趁機感謝工作人員分擔行政工作其間，「政策同疫情雖然令搞show有好多不便，但係好多同業好努力，其實有show做已經好幸福。」 「未到站」驚魂 音樂會期間，發生蝦碌小插曲，6號疑似未拉好褲鍊，慌忙躲到阿身後檢查，事後他解釋純屬虛驚一場，「前日陳詠燊導演私訊我，提醒我要注意褲鏈，於是我就同服裝同事講，佢哋幫我塗黑咗，演唱會導演以為嗰度係陰影，其實一開始係錯配，根本冇事發生過。」不過，當刻最驚青的反而是結他手阿正：「我嗰陣聽到細細聲有句『未到站』，我都即刻望一望。」原來他在十幾年前在酒吧演出時，擺好型爆姿勢彈結他，結果被發現廣泛報道。