RubberBand風雨下開戶外騷勁感動　6號與太太合唱笑言好尷尬

RubberBand與香港節慶管管弦樂團一連三場戶外音樂會《Live by the Harbour》，昨晚(7日)在風雨下於「Wonderland 竹翠公園」開鑼。天雨無阻觀眾入場，不時站立搖動手機燈，熱情地跟著節拍和唱，6號感激大家在風雨中陪伴，「我會永遠記得這片燈海。」RubberBand高唱《Bohemian Rhapsody》向神級樂隊《Queen》致敬，6號與太太Tim Lui合唱為樂迷送驚喜。
由於昨日下午開始下雨，7時許已有不少觀眾陸續冒雨入場，大會在場外派發雨衣，音樂會約在8時20分左右開場。大會宣讀「說了再見，就會再見」後，由管弦樂團奏出《Ciao》和貝多芬名曲《第九交響曲》為音樂會掀序幕，繼而由RubberBand唱出《地城市當代配樂團》和《Ciao》，主音繆浩昌(6號)表示，「很感謝大家在風雨中陪伴我們Rubberband、香港節慶管弦樂團(HKFO)做這個音樂會。」然後唱出《好好地過》。
6號：太耐冇見咁多人
這次音樂會原於1月舉行，但因疫情延期4個月，看到觀眾冒雨睇騷，一開騷已站起身和唱，6號感動表示：「太耐冇見咁多人，唱完4首歌依然感動。」他續說，「經歷咗4個月之後，我哋都返嚟呢度。開一個戶外演唱會係Rubberband嘅宏願，今次係用心嘅歌單，音樂係無邊際，古典音樂、現代音樂、Band Sound都可以一齊。」接著唱出《夏令時間》和《心照一生》。
9點左右開始停雨，6號感激上天眷顧，他表示，以前曾兩年住這區，曾在這裡跑步減肥，繼而唱出《逆流之歌》、《前面尚有一萬里》。演唱會另一高潮是RubberBand在管弦樂團伴奏下，與當晚的和音Angelina一同獻唱《Bohemian Rhapsody》，向英國殿堂級樂團《Queen》致敬，現場觀眾聽得如痴如醉。
借用姜濤名句 英文好重要
6號又多次引用姜濤名句「用作品說話」，並介紹音樂會名字《Live by the Harbour》，他笑言：「呢個時候，英文好重要！」繼而認真地解說「Live」的意義，既代表在海港對出的西九地標現場演唱，也帶有香港人在維港下努力「生活」的意思。說罷唱出《朝著大海》和《脫軌時刻》。其後，樂隊的御用填詞人Tim Lui(6號的太太)驚喜上台，與丈夫合唱《Slow & Easy》，非常sweet，不過6號卻搞笑地表示，「好尷尬。」
演唱會尾聲，6號坦言，經歷這幾年的日子，舉行實體音樂會絕不容易，「我會永遠記住燈海，大家要俾掌聲自己。」繼而接連唱出《零度聖誕》和《倒行詩》，並在現場觀大合唱《未來見》下，為演唱會畫上句號。由於觀眾高喊encore不肯離場，四子重新上台唱出《小涼伴》，再次答謝入場支持的觀眾。