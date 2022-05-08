RubberBand風雨下開戶外騷勁感動　6號與太太合唱笑言好尷尬

RubberBand與香港節慶管管弦樂團一連三場戶外音樂會《Live by the Harbour》，昨晚(7日)在風雨下於「Wonderland 竹翠公園」開鑼。天雨無阻觀眾入場，不時站立搖動手機燈，熱情地跟著節拍和唱，6號感激大家在風雨中陪伴，「我會永遠記得這片燈海。」RubberBand高唱《Bohemian Rhapsody》向神級樂隊《Queen》致敬，6號與太太Tim Lui合唱為樂迷送驚喜。 由於昨日下午開始下雨，7時許已有不少觀眾陸續冒雨入場，大會在場外派發雨衣，音樂會約在8時20分左右開場。大會宣讀「說了再見，就會再見」後，由管弦樂團奏出《Ciao》和貝多芬名曲《第九交響曲》為音樂會掀序幕，繼而由RubberBand唱出《地城市當代配樂團》和《Ciao》，主音繆浩昌(6號)表示，「很感謝大家在風雨中陪伴我們Rubberband、香港節慶管弦樂團(HKFO)做這個音樂會。」然後唱出《好好地過》。

6號： 太耐冇見咁多人 這次音樂會原於1月舉行，但因疫情延期4個月，看到觀眾冒雨睇騷，一開騷已站起身和唱，6號感動表示：「太耐冇見咁多人，唱完4首歌依然感動。」他續說，「經歷咗4個月之後，我哋都返嚟呢度。開一個戶外演唱會係Rubberband嘅宏願，今次係用心嘅歌單，音樂係無邊際，古典音樂、現代音樂、Band Sound都可以一齊。」接著唱出《夏令時間》和《心照一生》。 9點左右開始停雨，6號感激上天眷顧，他表示，以前曾兩年住這區，曾在這裡跑步減肥，繼而唱出《逆流之歌》、《前面尚有一萬里》。演唱會另一高潮是RubberBand在管弦樂團伴奏下，與當晚的和音Angelina一同獻唱《Bohemian Rhapsody》，向英國殿堂級樂團《Queen》致敬，現場觀眾聽得如痴如醉。