Ryu Yuma雙出軌｜Tommy偷情人妻Yuma早有跡象？　昔日「吃海鮮片」被網民挖出曖昧一幕 娛樂

百萬YouTuber夫妻檔Ryu、Yuma驚爆雙出軌，女方Yuma外遇對象還是同樣身為YTR的Tommy，有眼尖網友挖出Tommy昔日一段影片被Ryu虧說吃牡蠣今晚要幹嘛，當時Tommy和Yuma剛好對視，曖昧畫面引發網友揣測。

網友翻出Tommy一年前的影片，Tommy和夫妻檔Ryu、Yuma一起開箱東京居酒屋，而在點餐時，Tommy被Ryu虧說吃牡蠣今晚要幹嘛，而他尷尬地笑喊「沒幹嘛」，並與Yuma相互看了一下對方，該畫面曝光後，立刻引起大批網友討論。

網友紛紛在影片底下留言，「吃瓜群眾即將抵達，路過打卡」、「這部片一直看到yuma看著tommy傻笑，而ryu有點強顏歡笑的感覺」、「看帳單時Yuma幾乎快貼到Tommy身上，Ryu眼神就有發現了，最後撇過頭去不看，真的是細思極恐」、「就在Ryu的眼皮底下發生，你們真的太誇張了！ Ryu受的傷很重，所以有新的感情也不意外，至少他很勇敢承認自己的問題！」。