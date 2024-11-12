Ryu Yuma雙出軌｜Yuma帶Tommy回香閨拍片直擊「被蒙在鼓裡的Ryu」　粉絲嚇呆：驚喜埋了兩年

百萬YouTuber夫妻檔Ryu、Yuma驚爆雙雙出軌，各玩各的，其中Yuma出軌的對象更是夫妻倆的好友Tommy，事情爆發後掀起粉絲熱議，不少網友更是被演算法回推，觀看一部2年前Yuma帶Tommy回家為Ryu做早餐的企劃影片，直呼：「這是驚喜埋了兩年。」

Ryu、Yuma驚爆雙雙出軌，Yuma與同為網紅、夫妻倆的好友Tommy搭上線，後來Yuma被抓包出軌後便向Ryu提出各玩各的，Ryu才會認識一名女插畫家，夫妻倆之間的關係已完全破裂。

然而在夫妻倆出軌事件爆發之後，不少網友都被演算法推薦一部YT影片，那是一部2年前在Ryu頻道裡出現的影片，由Yuma策畫，某天清晨把Tommy帶回家，一起為沉睡中的Ryu做早餐，不過早餐還沒做就被Ryu發現，事後影片發佈，Tommy還在影片底下留言：「老公，喜歡有我滿滿愛の日式朝ご飯嗎？」