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娛樂
2024-11-12 10:28:00

Ryu Yuma雙出軌｜Yuma認先偷食傷害Ryu！　晚間發文道歉：我不是善良好老婆

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Ryu（右）、Yuma（中）爆婚變，兩人曾與Tommy（左）合作拍片。（Yuma IG）

Ryu（右）、Yuma（中）爆婚變，兩人曾與Tommy（左）合作拍片。（Yuma IG）

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百萬YouTuber夫妻檔Ryu、Yuma驚爆雙雙出軌，各玩各的，繼Yuma外遇對象Tommy發文道歉後，Yuma也二度發聲，坦言自己婚內出軌「傷害了Ryu」，同時也為「沒當成善良好老婆，辜負大家信任」而道歉。

 

Yuma IG發文懺悔，並承認是自己先「偷吃」傷害了Ryu。 「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma在YouTube有181萬追隨者 「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma在YouTube有181萬追隨者 「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma在YouTube有181萬追隨者 「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma在YouTube有181萬追隨者 「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma在YouTube有181萬追隨者 「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma在YouTube有181萬追隨者 「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma在YouTube有181萬追隨者 「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma在YouTube有181萬追隨者 「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma在YouTube有181萬追隨者 「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma在YouTube有181萬追隨者 「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma在YouTube有181萬追隨者

Yuma︰是我先深深傷害了Ryu

百萬YouTuber《Ryuuu TV》夫妻檔Ryu和Yuma，近日因為婚變事件延燒，回顧整起事件，先是一名女畫家發了張Ryu的畫像，寫下「最喜歡了」，被疑是小三，不料她卻爆出是Yuma出軌另一位YouTuber Tommy在先。Ryu也發長文表示，Yuma在去年底出軌，Yuma因為愧疚才提「各玩各的」，稍早網紅Tommy也已出面認錯道歉

Yuma較早前在Instagram發文懺悔，並承認是自己先「偷吃」傷害了Ryu，「既然所有的事情都已經公開了，在這樣的情況下，我也是想要好好跟大家說，是我先深深傷害了Ryu」。Yuma也透露在這一年的時間都感到罪惡，覺得自己背叛了支持她的觀眾，對於有網友認為她在這半年裡擺出受害者的姿態，卻隱瞞了自己的過錯，她覺得被大家這麼說也是理所當然，

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「我自己出軌，給Ryu和我們十年的關係造成了深深的傷害，也辜負了大家的信任，真的對不起。」Yuma也坦言，認為事情會演變至此，或許是她原本就應該接受的懲罰，觀眾們對她有著善良好老婆的形象，但她卻不是善良好老婆，做了這樣的事，讓大家失望，真的很抱歉。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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