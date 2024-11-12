Ryu Yuma雙出軌｜Yuma認先偷食傷害Ryu！　晚間發文道歉：我不是善良好老婆

Yuma︰是我先深深傷害了Ryu

百萬YouTuber《Ryuuu TV》夫妻檔Ryu和Yuma，近日因為婚變事件延燒，回顧整起事件，先是一名女畫家發了張Ryu的畫像，寫下「最喜歡了」，被疑是小三，不料她卻爆出是Yuma出軌另一位YouTuber Tommy在先。Ryu也發長文表示，Yuma在去年底出軌，Yuma因為愧疚才提「各玩各的」，稍早網紅Tommy也已出面認錯道歉。

Yuma較早前在Instagram發文懺悔，並承認是自己先「偷吃」傷害了Ryu，「既然所有的事情都已經公開了，在這樣的情況下，我也是想要好好跟大家說，是我先深深傷害了Ryu」。Yuma也透露在這一年的時間都感到罪惡，覺得自己背叛了支持她的觀眾，對於有網友認為她在這半年裡擺出受害者的姿態，卻隱瞞了自己的過錯，她覺得被大家這麼說也是理所當然，