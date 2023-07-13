ryuchell受網絡欺凌結束27年一生 peco帶5歲兒返日為前夫辦身後事

近年以中性形象發展的人氣男模ryuchell（比嘉龍二），昨日被發現命喪事務所的涉谷區單位內，終年27歲。

警方判斷ryuchell是輕生離世，他的死訊曝光後，日本網民大表震驚，當地各界人士也紛紛留言哀悼。Ryuchell曾經結婚，與前妻peco婚前以情侶檔發展，深受電視台及潮流界歡迎，兩人於2016年結婚後育有一子，不過兩人在2022年宣布離婚，ryuchell曾被傳媒拍得帶兒子到公園享受親子樂，而囝囝現時就由母親撫養，peco早前帶兒子到關島參加summer school，就在ryuchell自殺前夕，囝囝才剛迎來5歲生日。peco當得悉前夫離世噩耗後，今日帶兒子從關島急返日本，於當地時間下午2時許步出接機大堂時，拖住兒子的peco戴上帽及口罩，不發一言未有回答記者提問。