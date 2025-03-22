S媽疑向汪小菲索750萬對話截圖流出 大S遺願終極曝光：放掉恩怨情仇

大S（徐熙媛）2月2日病逝日本，並已安葬於台灣金寶山。日前，有台媒爆料指汪小菲在大S火化前一天，深夜打電話痛罵S媽沒有好好照顧大S ，對此S媽承認一事。不過，資深「狗仔」葛斯齊卻撐汪小菲，反控S媽及小S（徐熙娣）一家「別再噁心了」，並在FB貼出S媽與汪小菲對話截圖，連帶大S遺願也曝光。 對話中見當時汪小菲表示自己沒有日本簽證，所以先飛台灣等候，S媽的回覆卻曝光大S的遺願，她寫道：「熙媛的遺願，放掉恩怨情仇，希望你好好照顧孩子，兩孩子都陪媽媽到最後，他們兩個都忽然懂事了。」汪小菲則回應：「她說什麽了嗎，您注意身體，我現在飛機上回台北等他們，給她買個大的墓地吧。」

「狗仔」葛斯齊同時發文炮轟S家表示：「這是我認識的汪小菲 2/2訊息講 拜託S家別噁心了好嗎？ 對話內容再丟下去， 丟臉的是S媽，請自愛。」他續指：「那一家人別再噁心了！是要所有天譴到妳們一家身上才會檢討嗎？死一個還不夠？逼我拿出東西嗎？給你體面，不要臉我就不客氣了，要不要臉，憑什麼和人家要750萬（台幣），噁心。」葛斯齊亦曾在社交網質疑S家一直向媒體發放消息，是在消費大S，更暗示「姓賈的姐妹」也會走漏風聲，矛頭直指賈永婕，而賈永婕今日凌晨時分則發文表示：「徐媽媽我們感同身受你的悲痛！但是你要好好照顧自己，我們愛你！你保重！」未有正面回應葛斯齊的指控。