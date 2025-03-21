S媽親證大S火化前一天 汪小菲致電咆哮：對我瘋狂大罵

大S（徐熙媛）2月2日病逝日本，遺體在當地火化後，並於本月15日下葬長眠於台灣金寶山。而在上月大S離世的消息傳出後，前夫汪小菲跟現任妻子馬筱梅隨即從泰國返台，還上演一場雨中痛哭深情戲馬，被網民狂嘲「表演型人格」。今日（21日）有台媒爆料指汪小菲在大S火化之前，深夜竟打電話痛罵S媽，對此S媽承認一事。



自大S去世後，S媽曾多次在社交網發表對大S的思念，同時亦暗諷前女婿汪小菲的行為。今日，有消息指大S在2月2日病逝後，S媽第一時間打電話通知兩孩之父的汪小菲，不過，汪小菲在2月3日大S火化之前，有指他覺得S家沒有好好照顧大S，加上自己情緒崩潰，竟在深夜打電話向S媽痛罵咆哮，而不是安撫前岳母，當下S家的親友也在並感到相當不滿，S媽今也證實此事：「有對我瘋狂大罵。」