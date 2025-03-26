S.H.E被指與舊公司未傾掂數冇得合體 Hebe以4字回應開騷可能性

華研國際音樂自從2018年宣布與S.H.E合約正式到期後，Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）和Ella（陳嘉樺）分別獨立發展，以及開個人工作室接洽工作。據消息指華研國際音樂擁有S.H.E所有的音樂版權，所以S.H.E必須要經過華研國際音樂同意下才可以合體開演唱會，不過據了解雙方至仍然未能夠達成共識。雖然現階段S.H.E未有再合體推出新作品，不過她們私底下感情相當好，今年二月份還一起去到日本旅行欣賞美景。
Hebe以4字回應S.H.E開騷可能性
Hebe在社交網分享合照並寫上：「上個月和姊妹一起出遊，拖延症如我，積欠了幾百張最美的風景照在我手機裡，遲遲沒分享給她們。幸好這輩子我們彼此相遇，不是來討債的，而是再續善緣，因此沒被追討。哈哈！（雙手合十感恩）底片相機照倒是洗出來了，少少張的，沒有選擇困難，相機故障一直捨不得送修，因為太喜歡它秀斗隨機重複曝光的驚喜。今天把驚喜傳給她們看。老婆（任家萱）：『這張根本專輯封面等級耶，我以為是新作品的照片。』（育兒不忘花式讚美）加滑（陳嘉樺）很忙，但不忘表示：『讚讚讚！』那我也就不藏私，和你們一起分享，世界上最美的風景-S.H.E！」有網民在貼文下留言表示相當期待S.H.E合體演唱會，Hebe也大方回應：「我也希望！」