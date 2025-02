近年最紅女歌手25歲的Sabrina Carpenter一舉一動也是全球注目。她最近為時尚雜誌《Vogue》拍攝封面,一頭金髮穿上時尚品牌Dolce & Gabbana Corset,與天后麥當娜(Madonna)在1990年世界巡迴演唱會所穿的Jean Paul Gaultier的圓錐形胸罩Corset非常相似。Sabrina上載封面到IG,就引來娜姐留言:「is this a Valentines present to me?」Sabrina回覆:「It sure is!」同娜姐一樣,Sabrina也曾表示自己的形象風格深受一代女神瑪麗蓮露影響。