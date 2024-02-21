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娛樂
2024-02-21 16:24:37

Sam Mendes籌拍4部The Beatles成員個人傳記電影 Ringo Starr表示全力支持

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The Beatles成員授權Sam Mendes籌拍他們4人的傳記電影。

《新鐵金剛：智破天凶城》導演Sam Mendes，正在製作一部關於樂隊The Beatles成員的傳記電影，而且分為4部曲進行，這投資方由Sony Pictures Entertainment出資及參與製作。這4The Beatles傳記電影，分別講述披頭四成員Paul McCartneyJohn LennonGeorge HarrisonRingo Starr的個人成長故事。

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天台音樂會後，The Beatles正式解散。

據外媒報道，這部電影將通過每個成員的成長視角，來連接The Beatles由成立到發展的故事。Ringo Starr在個人社交平台上稱，對Sam Mendes這個電影項目表示歡迎，「將全力支持Sam Mendes的電影計劃。」而Sam Mendes則稱，「很榮幸能夠以電影的概念，來講述樂壇有史以來最偉大搖滾樂隊的傳奇故事

據悉The Beatles在世成員Paul Ringo，以及John George 的家人，已經正式授權Sam Mendes開拍他們的故事，預計電影將於2027年上映。電影的執行製片Pippa Harris表示：「這4部電影從四個不同的角度，講述搖滾樂歷史長河中最著名樂團的故事，這次將為觀眾和樂迷創造一種獨特又驚險，和史詩般的電影體驗。」

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The Beatles被公認為改變音樂和流行文化的指標樂隊。

The Beatles是一支來自英國利物浦搖滾樂隊，於1962年首次亮相。他們創作多首膾炙人口的歌曲，如《Hey Jude》、《Yesterday》和《Let It Be》，於六十年代在全球範圍內引起轟動。他們被公認為改變音樂和流行文化的指標樂隊，即使樂團於1970年解散，成員們仍然以出色的音樂才華，在音樂界持續活躍，而且影響幾代音樂人。

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Sam Mendes會把The Beatles的故事，分4部電影去講述。

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The Beatles是元祖男團，又樣又有實力。

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