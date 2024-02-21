Sam Mendes籌拍4部The Beatles成員個人傳記電影 Ringo Starr表示全力支持

《新鐵金剛：智破天凶城》導演Sam Mendes，正在製作一部關於樂隊The Beatles成員的傳記電影，而且分為4部曲進行，這投資方由Sony Pictures Entertainment出資及參與製作。這4部The Beatles傳記電影，分別講述披頭四成員Paul McCartney、John Lennon、George Harrison和Ringo Starr的個人成長故事。

據外媒報道，這部電影將通過每個成員的成長視角，來連接The Beatles由成立到發展的故事。Ringo Starr在個人社交平台上稱，對Sam Mendes這個電影項目表示歡迎，「將全力支持Sam Mendes的電影計劃。」而Sam Mendes則稱，「很榮幸能夠以電影的概念，來講述樂壇有史以來最偉大搖滾樂隊的傳奇故事。」

據悉The Beatles在世成員Paul和 Ringo，以及John 與George 的家人，已經正式授權Sam Mendes開拍他們的故事，預計電影將於2027年上映。電影的執行製片Pippa Harris表示：「這4部電影從四個不同的角度，講述搖滾樂歷史長河中最著名樂團的故事，這次將為觀眾和樂迷創造一種獨特又驚險，和史詩般的電影體驗。」