Sam Smith出道10周年 找來少時太妍用韓文合唱舊作

英國白人騷靈男歌手Sam Smith,繼早前找來日本女歌手宇多田光合唱《STAY WHIT ME》後,近日特別邀請韓國女團「少女時代」隊長太妍,一起翻唱其舊作《I'm Not The Only One》。此曲本收錄於Sam Smith的出道專輯《In The Lonely Hour》中。這次他與太妍合作,並重新錄製這首歌曲,就是為了慶祝他的出道專輯發行10周年。

Sam Smith表示,知道很多韓國fans喜歡他的音樂,讓其十分感動:「為回報韓國fans厚愛,我特別邀請太妍用韓語伴唱此曲,她為這歌曲帶來美好的聲音,因此感到非高興,在此特別感謝韓國fans的獻聲。」