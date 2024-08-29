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娛樂
2024-08-29 21:03:09

Sam Smith出道10周年 找來少時太妍用韓文合唱舊作

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Sam Smith出道10周年 找來少時太妍用韓文合唱舊作

Sam Smith出道10周年 找來少時太妍用韓文合唱舊作

英國白人騷靈男歌手Sam Smith，繼早前找來日本女歌手宇多田光合唱《STAY WHIT ME》後，近日特別邀請韓國女團「少女時代」隊長太妍，一起翻唱其舊作《I'm Not The Only One》。此曲本收錄於Sam Smith的出道專輯《In The Lonely Hour》中。這次他與太妍合作，並重新錄製這首歌曲，就是為了慶祝他的出道專輯發行10周年。

Sam Smith表示，知道很多韓國fans喜歡他的音樂，讓其十分感動：「為回報韓國fans厚愛，我特別邀請太妍用韓語伴唱此曲，她為這歌曲帶來美好的聲音，因此感到非高興，在此特別感謝韓國fans的獻聲。」

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Sam Smith減肥後，反而愈來愈受歡迎。 Sam Smith早前找來宇多田光合唱《STAY WHIT ME》後，近日又邀請太妍合作。 太妍稱，用韓語翻唱平時愛聽的歌曲，讓她感到特別新鮮。

英國白人騷靈男歌手Sam Smith，繼早前找來日本女歌手宇多田光合唱《STAY WHIT ME》後，近日特別邀請韓國女團「少女時代」隊長太妍，一起翻唱其舊作《I'm Not The Only One》。此曲本收錄於Sam Smith的出道專輯《In The Lonely Hour》中。這次他與太妍合作，並重新錄製這首歌曲，就是為了慶祝他的出道專輯發行10周年。

Sam Smith表示，知道很多韓國fans喜歡他的音樂，讓其十分感動：「為回報韓國fans厚愛，我特別邀請太妍用韓語伴唱此曲，她為這歌曲帶來美好的聲音，因此感到非高興，在此特別感謝韓國fans的獻聲。」

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