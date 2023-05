英國同志歌手Sam Smith正展開世界巡迴演唱會《GLORIA the tour》,近日他公布亞洲各站行程,香港亦是其中一站,是Sam Smith出道逾10年來首次在港開騷。

30歲的Sam Smith憑靚聲走紅歌壇,代表作《I'm Not The Only One》、《Stay with me》、《Too good at Goodbyes》、《Writing's on the Wall》等,並獲獎無數,曾勇奪格林美獎年度歌曲、奧斯卡金像獎最佳電影原創歌曲等,近年他做回自己,以重口味超激形象示人。Sam Smith將於10月起展開亞巡,以泰國曼谷作為首站,之後於10月6日來港假亞博舉行演唱會,之後再到台北、大阪、橫濱、首爾、馬尼拉及新加坡演出。Sam Smith曾在2018年10月於澳門路氹美獅美高梅劇院開騷兩場,當年巡演雖然沒有香港站,但他仍專程過大海來港夜蒲,於中環同志吧欣賞Drag Queen表演。