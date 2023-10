英國靚聲天王Sam Smith的世界巡演「GLORIA The Tour」香港站昨晚於亞博舉行,吸引大批熱情歌迷到埸朝聖。

Sam Smith曾於2018年經香港到澳門開騷,舉行首次香港演唱會,舉行香港演唱會則屬首次。Sam Smith 以大熱作品《Stay With Me》揭開序幕,並穿吊燈裝登場,

是次巡唱,Sam Smith大玩不同形象,除了婚紗裙、桃紅色羽毛裝等華麗歌衫外,更不乏重口味打扮。Sam Smith在「性」主題的部分中還有大尺度演出,既與激吻舞蹈員又跳辣身舞,他更脫去上衣,轉身更露出T-back曬屁股。Sam Smith全晚唱出《Lose You》、《I’m Not The Only One》、《Love Me More》、《Diamonds》等大熱作,最後唱出新歌《Unholy》,為90分鐘的香港演唱會劃上圓滿句號。