Sammi演唱會｜周殷廷獻兩個第一次 被鄭秀文問：點解唔除衫

鄭秀文（Sammi）昨晚（21/7）在紅館舉行第8場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》。

天后鄭秀文（Sammi）昨晚（21/7）在紅館舉行第8場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》，請來周殷廷(YT) 擔任表演嘉賓，兩人手拖手合唱《不要驚動愛情》，YT說：「其實今次唔只係我第一次喺紅館唱歌，我仲係第一次做演唱會嘅嘉賓。」Sammi表示好開心，笑說：「我想問吓你，今日點解無除衫，你平時成日除衫，睇到大家心心眼！」YT謙指Sammi才是肌肉擔當，Sammi立即舉起雙手展示肌肉，自豪地說：「『排骨文』練到『大隻Mi』，真係唔少嘢㗎！」昨晚俞琤、樂易玲、黃夏蕙、麥兆輝導演、方力申、衛詩雅、當奴、梁泰來Terry、余宜發和馮穎琪等圈中好友均有捧場。

YT 奮鬥史令Sammi感動 Sammi身穿一身黑色Givenchy仿毛外套、皮革上衣、皮裙和皮Boots，配搭Vann jewelries型格登場，與黑色西裝的YT襯絕。她問現場觀眾：「有冇聽過周殷廷嘅《三生有幸》？呢隻歌Hit到爆！」然後她對YT說：「多謝你接受我嘅邀請。你喺音樂旅途上嘅奮鬥史令我好感動，我欣賞你鍥而不捨、為咗自己嘅夢想好努力，雖然中間你幾乎想放棄，好彩你捉緊信念和機會，所以人生真係柳暗花明又一村，永遠唔好放棄，機會就在眼前。」

YT做嘉賓：三生有幸 YT續說：「你真係香港嘅傳奇，我第一次喺Sammi嘅IG度見到佢po咗《三生有幸》，然後收到佢嘅邀請。只要有華人嘅地方都一定聽過鄭秀文嘅名字，而一個咁傳奇嘅人物，同我分享佢嘅舞台，係我三生有幸。你做咗一個好好嘅榜樣畀香港樂壇所有歌手，雖然你已經係一個傳奇，但係你仍然堅持不斷進步、不斷創新做啲唔同嘅嘢俾大家睇，令我非常之敬佩！」 YT被掀 低胸西裝 全場尖叫 Sammi說：「今日真係好開心，可以同你分享呢個舞台，因為你係一個有實力嘅人，好值得大家去欣賞你嘅歌，呢首歌係你自己作曲填詞監製主唱，嘩，我終於可以喺現場聽到你唱呢首歌啦！」Sammi離場之前，YT請求與她在舞台上自拍照，Sammi假裝掀開他的西裝褸，全場尖叫。