Sammi演唱會｜岑寧兒衝破陰影首在港唱《追光者》 岑寧兒被全場燈海合唱感動落淚

鄭秀文(Sammi)昨晚(27日)於紅館舉行第12場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023追光者」(Rescheduled)，老闆林建岳博士與囡囡林心兒Elly、何超蓮與超雲、泳兒、COLLAR的邱彥筒(Marf)、李芯駖和王家晴(Candy)、林奕匡與懷孕老婆李靄璣、謝茜嘉等均有捧場。Sammi在尾二場的演唱會請來細細個聽其歌曲長大的岑寧兒(YoYo)擔任嘉賓，兩人合唱Yoyo的舊作《追光者》後，Yoyo感謝Sammi點唱這歌並分享歌曲的秘密，讓她走出心理關口。Sammi演唱《交換溫柔》期間，被全場觀眾手機燈海感動落淚。

Sammi自細聽岑寧兒 Sammi 穿著Cheney Chan 白色高級訂裝與Bvlgari 珠寶唱出眼淚系列三首作品後，邀請表演嘉賓YoYo出場並合唱對作品《追光者》，Sammi跟她擁抱後主動拖住她的手合唱。之後Sammi對她說：「我終於可以講『我細細個聽你啲歌大』。(點解？)你細細個唱《三人行》，哈哈，我終於可以講呢句啦！」YoYo拉住Sammi說：「你係資深㗎，好犀利呀！」Sammi搞爛gag：「芝心Pizza？」

感激Sammi助走出陰影 Sammi說：「我今次邀請嘅嘉賓每位都各有特質，岑寧兒係好出色嘅歌手，同埋佢把聲，一開口就融化我，我好鍾意佢嘅歌聲。你喺紅館開過演唱會未呀？」YoYo表示沒有，只有擔任過和音。她說：「我要多謝你，我從未喺香港唱過《追光者》，多謝你幫我衝過心理關口。」她解釋當年這歌大受歡迎，令她得到很多表演機會，但同時令她懷疑如果不唱這歌就沒有表演機會，她說：「我曾經唔信邪，喺音樂節表演10首歌，將《追光者》放在第5首表演，結果一唱完觀眾就紛紛離場，令我自信動搖。我心裏面有一個地方，我就算唔唱呢首歌都可以繼續表演，我希望呢個地方係香港，所以我一直無喺香港唱過。今晚好多謝Sammi幫我衝破咗呢個心理關口。」全場掌聲聲，有觀眾大叫「加油」。之後YoYo選唱了Sammi《快樂不快樂》，全場掌聲，她向觀眾飛吻致謝。