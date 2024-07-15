Sammi演唱會｜張敬軒再做嘉賓由「仔」變「公」 鄭秀文回看少艾電影感觸淚崩(有片)

鄭秀文(Sammi)昨晚(14日)於紅館舉行第3場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》，請來張敬軒擔任表演嘉賓，並換上新裝皮革晚裝配金屬頸飾，迎接「軒公」駕到，她介紹嘉賓出場時笑言：「我叫佢『阿仔』，但依家啲人叫佢『阿公』。」當軒仔從升降台出場時，即單膝下跪，兩人合唱《笑忘書》後，軒仔有風度地輕吻Sammi手背，並細訴當年情。

讀書已睇《大頭綠衣鬥殭屍》 Sammi對軒仔說：「好多年前你做過我演唱會嘉賓。(係呀！)咁你嗰陣時叫做軒仔……(依家都係㗎！)依家就叫做軒公，即係升咗呢，仲要係幾何級咁升添！」軒仔回應說：「我唔知呢個名係邊度嚟？起碼要去到阿公嘅年紀先啦！」Sammi揚言之前兩場嘉賓(Serrini和林家謙)都是新生代歌手，軒仔即細細聲說：「其實我讀緊書嗰陣都有睇《大頭綠衣鬥殭屍》……依家我開騷，有時啲後輩嚟到，例如噚晚嗰個後輩歌手(林家謙)，佢話9歲聽我首《酷愛》！今晚輪到我，山水有相逢。」全場爆笑。

感激初出道獲 Sammi 提攜 軒仔認真表示，「我要好多謝Sammi，佢係我恩人。其實唔多歌手會帶我呢啲新人出埠表演，但我好開心，當年我仲係新人嘅時候，Sammi帶我去到馬來西亞做佢演唱會嘅表演嘉賓，我好多謝佢！」Sammi說：「其實一代一代咁樣帶出嚟，你依家都係大人，要帶新人出嚟！」然後軒仔唱《隱形遊樂場》，觀眾聽出耳油。