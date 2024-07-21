Sammi演唱會｜忠粉手持舊碟成功獲鄭秀文簽名 網民︰不經不覺32年了

10點企定定等Sammi

該名fans在網上說︰「依幾日上網見好多人話sammi 唱完歌會留底幫人簽名，所以今日我專登去試下去等，想簽我第一隻買既cd（果時cd 機都未有），依隻就係鄭秀文既《Never too late》。」他表示由晚上8點半坐車到紅館，食了一個晚餐之後，約10時左右抵達出入口位置。他說︰「到前排已經有人等，我只好企後一排。」

大叫成功引到Sammi注意

他稱當時身邊的人都是手持Sammi新的唱片，她說︰「一路等一路同一齊等sammi 既人吹下水，見個個攞新CD出來，得幾個人好似我咁攞舊碟等簽名，到11點30分左右，Sammi 出來啦，果下個個都癲左咁，我俾後面d 人迫上去。」然而因為太多人，加上有鐵欄擋住，因此Sammi要從CD必須由助手幫她拿。他續說到︰「我一路大叫，但佢啲助手都無拿我隻CD去簽，仲開始越行越遠，但我繼續大叫我隻係never too late ，Sammi 佢聽到同望到，佢專登指一指我，叫助手拿我隻碟俾佢簽……佢真係簽左……yeah……」