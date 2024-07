Sammi演唱會｜忠粉手持舊碟成功獲鄭秀文簽名 網民︰不經不覺32年了

有Sammi忠粉拿住第三隻專輯《Never too late》給Sammi簽名。

他稱當時身邊的人都是手持Sammi新的唱片,她說︰「一路等一路同一齊等sammi 既人吹下水,見個個攞新CD出來,得幾個人好似我咁攞舊碟等簽名,到11點30分左右,Sammi 出來啦,果下個個都癲左咁,我俾後面d 人迫上去。」然而因為太多人,加上有鐵欄擋住,因此Sammi要從CD必須由助手幫她拿。他續說到︰「我一路大叫,但佢啲助手都無拿我隻CD去簽,仲開始越行越遠,但我繼續大叫我隻係never too late ,Sammi 佢聽到同望到,佢專登指一指我,叫助手拿我隻碟俾佢簽……佢真係簽左……yeah……」

該名fans在網上說︰「依幾日上網見好多人話sammi 唱完歌會留底幫人簽名,所以今日我專登去試下去等,想簽我第一隻買既cd(果時cd 機都未有),依隻就係鄭秀文既《Never too late》。」他表示由晚上8點半坐車到紅館,食了一個晚餐之後,約10時左右抵達出入口位置。他說︰「到前排已經有人等,我只好企後一排。」

支持了32年

有網民見到他手上的CD留言說︰「我都係呢隻CD開始鍾意Sammi」,「呢隻碟正呀!」、「不經不覺32年了」、「真係never too late」很多網民亦替對方高興,成功獲到簽名。對方手持的《Never too late》於1992年發行,收錄了《Say U'll Be Mine》、《這夜我不願離開》及《娃娃看天下》。