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娛樂
2024-07-21 16:06:53

Sammi演唱會｜忠粉手持舊碟成功獲鄭秀文簽名 網民︰不經不覺32年了

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有Sammi忠粉拿住第三隻專輯《Never too late》給Sammi簽名。

有Sammi忠粉拿住第三隻專輯《Never too late》給Sammi簽名。

10點企定定等Sammi

該名fans在網上說︰「依幾日上網見好多人話sammi 唱完歌會留底幫人簽名，所以今日我專登去試下去等，想簽我第一隻買既cd（果時cd 機都未有），依隻就係鄭秀文既《Never too late》。」他表示由晚上8點半坐車到紅館，食了一個晚餐之後，約10時左右抵達出入口位置。他說︰「到前排已經有人等，我只好企後一排。

大叫成功引到Sammi注意

他稱當時身邊的人都是手持Sammi新的唱片，她說︰「一路等一路同一齊等sammi 既人吹下水，見個個攞新CD出來，得幾個人好似我咁攞舊碟等簽名，到1130分左右，Sammi 出來啦，果下個個都癲左咁，我俾後面d 人迫上去。」然而因為太多人，加上有鐵欄擋住，因此Sammi要從CD必須由助手幫她拿。他續說到︰「我一路大叫，但佢啲助手都無拿我隻CD去簽，仲開始越行越遠，但我繼續大叫我隻係never too late Sammi 佢聽到同望到，佢專登指一指我，叫助手拿我隻碟俾佢簽……佢真係簽左……yeah……」

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有fans成功獲得Sammi簽名。

有fans成功獲得Sammi簽名。

支持了32年

有網民見到他手上的CD留言說︰「我都係呢隻CD開始鍾意Sammi」，「呢隻碟正呀！」、「不經不覺32年了」、「真係never too late」很多網民亦替對方高興，成功獲到簽名。對方手持的《Never too late》於1992年發行，收錄了《Say U'll Be Mine》、《這夜我不願離開》及《娃娃看天下》。