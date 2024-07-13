Sammi演唱會｜甘比紅姑撐老友 鄭秀文完騷現身鞠躬謝歌迷

Sammi首場演出相當順利，開場造型由品牌Windowsen設計師Sensen Lii李森森精心打造，採用Swarovski水晶為Sammi 個人第11個紅館個人演唱會揭開序幕，極具視覺衝擊力。動軋花上近1個月時間設計，綴以約20萬顆專程從奧地利運到的Swarovski水晶，並由師傅花上近3個月時間人手鑲嵌。此外，為整體造型更有層次，Sammi更配戴上Swarovski 首飾，加上華麗的服飾營造視覺效果配搭完美聽覺享受。

至於首場獲不少圈中人捧場，甘比、鍾楚紅孖住撐好友，並在社交網分享後台照，寫上：「二撐一，不是三缺一！」Sammi更安排老公許志安以夫妻檔同台合唱《世紀末煙花》成為熱話，她又在台上提到其經理人Wallace郭啟華的情況。Wallace早前被傳媒爆中風入住ICU，她在台上說︰「我知大家都好關心佢，我要同大家講個好消息，佢復原好唔錯，已經返咗屋企休息啦！佢都每日都好努力去練習，進步好神速，每日都同佢溝通住，佢係一個充滿正能量、樂觀嘅人，佢叫我樂觀咁頂住，我會！你都要好好康復！」Sammi首場以《我們都是這樣長大的》作結，全場大合唱下為演唱會畫圓滿句號，於晚上11時20分左右結束演唱會。完騷後，大批歌迷不捨離場，在紅館內守候，Sammi之後也有出來揮手及鞠躬答謝fans。