Sammi演唱會｜與許志安合唱《世紀末煙花》突感觸落淚 邀COLLAR任嘉賓跳《煞科》

嘉賓出場環節，Sammi穿著Coperni 皮革短外套、Coperni 玫瑰短上衣和Lu Chen Couture 長裙，說：「今晚比較得意，因為我請嘅唔係『一個』嘉賓，而係『一隊』嘉賓，女仔、好跳得，所以佢哋話揀呢首歌，大家一齊跳。」音樂響起，觀眾起哄歡呼，COLLAR升上舞台與Sammi跳唱《煞科》。COLLAR還請Sammi到舞台一旁欣賞她們重演這曲的勁舞和Rap部份，全場High爆。

之後Sammi說：「多謝COLLAR為今晚添上一股青春原動力！今次我請嘅嘉賓都比較特別，乜嘢範疇都有，有新晉嘅，亦有大家比較熟悉嘅。COLLAR，你哋覺得自己係新人定係咩呢？」Marf說：「永遠都係新人！」Sammi說：「講得啱喎，其實活到老真係學到老，我都要保持做新人嘅心態去學習，尤其是喺呢個圈，不進則退，如果唔係我點可以依家仲開到演唱會呀？希望你哋有更好發展，今日我交個舞台畀你哋，贏唔贏到觀眾掌聲就靠你哋啦！」

Sammi準備離場之際，COLLAR叫住她，表示要送上一份禮物，是一個由好多包薯片砌成的大背囊，Sammi「嘩」了幾聲和哈哈大笑，立即孭上身，大叫「好正」！又興奮跳跳紥唱了幾句《IQ博士》才離場，然後COLLAR表演《idc》，觀眾反應熱烈。