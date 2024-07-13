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娛樂
2024-07-13 10:00:00

Sammi演唱會｜與許志安合唱《世紀末煙花》 重溫二人合唱經典場口

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Sammi與許志安合唱《世紀末煙花》，成為演唱會全晚高潮。(林俊源攝)

Sammi與許志安合唱《世紀末煙花》。(林俊源攝)

鄭秀文(Sammi)與許志安同台合唱《世紀末煙花》成為You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站的焦點。許志安先在台上為Sammi伴奏，之後再走到琴邊合唱。雖然大家企到有一個超大型的「社交距離」，但就成為了他們人生其中一個重要時刻。

許志安在台上為Sammi伴奏，但開始前未有太多人發現。(林俊源攝) 許志安驚喜登場，與Sammi合唱《世紀末煙花》。(林俊源攝) 許志安驚喜登場，與Sammi合唱《世紀末煙花》。(林俊源攝)

Sammi與許志安同台合唱的次數並不多，最早期有二人合唱《其實你心裡有沒有我》獲得《第十六屆十大中文金曲得獎名單的「最受歡迎卡拉OK歌曲獎」。

 

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Sammi與許志安合唱《其實你心裡有沒有我》。

Sammi與許志安合唱《其實你心裡有沒有我》。

分手後兩度合唱

08年二人在《東亞華星演唱會》上，Sammi與許志安隔空合唱《唯獨你是不可取替》，Sammi在台上獨唱時，許志安在台下唱和音。

09年Sammi舉行《Love Mi鄭秀文世界巡迴演唱》時，邀許志安擔任嘉實合唱《其實你心裏有沒有我》。這兩次合唱，Sammi與許志安仍未復合。

在《東亞華星演唱會》上，Sammi與許志安(西裝男)隔空合唱《唯獨你是不可取替》。 在《東亞華星演唱會》上，Sammi與許志安(西裝男)隔空合唱《唯獨你是不可取替》。 在《東亞華星演唱會》上，Sammi與許志安(西裝男)隔空合唱《唯獨你是不可取替》。 09年Sammi舉行演唱會時，邀許志安擔任嘉實合唱《其實你心裏有沒有我》。

復合後首合唱

2012年，二人應梁漢文之邀擔任嘉賓，梁漢文特別整蠱二人，安排大會播放《其實你心裏有沒有我》，但他們拒絕唱這首歌，最後三人合唱《火熱動感La La La。此時，安仔與Sammi是剛復合。

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Sammi與許志安在梁漢文演唱會上三人合唱。

Sammi與許志安在梁漢文演唱會上三人合唱。

合唱《世紀末煙花》

來到今次，是他們結婚之後，面對過「安心事件」之後，同台合唱，但今次就選唱了《世紀末煙花》。此歌收錄在許志安於1999年推出的唱片《世紀末精》。Sammi跟安仔合唱前，她說到︰「我覺得凡事都有上天旨意，今次演唱會讓我交出更好嘅自己！上天都有佢最好嘅安排，笑又時，喊又時，近年有少少末世感受，大環境改變、整個世界都動盪不安、特別係天氣氣候，令我哋要好好學習同珍惜，活在當下，人同事最重要係珍惜。」