Sammi演唱會｜與許志安合唱《世紀末煙花》 重溫二人合唱經典場口

鄭秀文(Sammi)與許志安同台合唱《世紀末煙花》成為《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》的焦點。許志安先在台上為Sammi伴奏，之後再走到琴邊合唱。雖然大家企到有一個超大型的「社交距離」，但就成為了他們人生其中一個重要時刻。

Sammi與許志安同台合唱的次數並不多，最早期有二人合唱《其實你心裡有沒有我》獲得《第十六屆十大中文金曲得獎名單的「最受歡迎卡拉OK歌曲獎」。





分手後兩度合唱 08年二人在《東亞華星演唱會》上，Sammi與許志安隔空合唱《唯獨你是不可取替》，Sammi在台上獨唱時，許志安在台下唱和音。 09年Sammi舉行《Love Mi鄭秀文世界巡迴演唱會》時，邀許志安擔任嘉實合唱《其實你心裏有沒有我》。這兩次合唱，Sammi與許志安仍未復合。

復合後首合唱 2012年，二人應梁漢文之邀擔任嘉賓，梁漢文特別整蠱二人，安排大會播放《其實你心裏有沒有我》，但他們拒絕唱這首歌，最後三人合唱《火熱動感La La La》。此時，安仔與Sammi是剛復合。