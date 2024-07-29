Sammi演唱會｜談江旻憓奪金回想9次陪跑終獲影后 婚後做許太生活更貼地

鄭秀文(Sammi)一連13場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」(Rescheduled)，昨晚(28日)於紅館舉行尾場，在回顧電影路的環節，Sammi眼濕濕談到見證江旻憓奪金，回想自己獲封金像影后前，曾經9次陪跑，曾將挫折放得太大，更經歷抑鬱，但只要不放棄，追夢不分年齡。她亦分享成為許太後，生活更貼地。在encore環節，尾場觀眾特別熱情，場館開燈仍不肯離開，Sammi三度encore唱至11時46分，以《衝動點唱》為演唱會畫圓滿句號。

在回顧電影路的環節，Sammi唱第一首歌《不拖不欠》已眼濕濕，她表示回看自己的電影片段，提名9次後終獲得人生首個金像女主角，想當感觸亦相當開心，終等到遲來的春天。她表示曾被問到，會否覺得人愈大愈難成功，Sammi認為無論甚麼年紀，要取得成功亦不容易，她談到奧運奪金的江旻憓，曾經歷不少挫折，「原來人生裏面經歷過磨難或者挫折，攞到呢個獎嘅時候係份外甘甜，我諗大家同我一樣都會恭喜佢，經歷咗咁大嘅挫折，呢個比賽真係好精彩。好似我自己電影呢場賽事，最大體會係無論你陪跑又好，得時或者不得時都好，永遠都要好好謹守自己，唔好咁容易放棄，陪跑都有陪跑嘅精神！我做咗9次陪跑，每次都做足陪跑要做嘅嘢，最終第10次終於到我！」她自言是人辦，只要心中仍有小火苗，50歲仍可圓夢。

當唱《長恨歌》前，Sammi重提當年寄予厚望，特地學講上海話，盼能讓人刮目相看，藉此轉型，惜事與願違，電影票房慘淡，劣評如潮，她自言當時無法承受這挫敗，收埋自己，兩年患上抑鬱症，「我人生好黑暗好黑暗，完全睇唔見光嘅生命歷程，好似埋咗喺黑洞裏面，我當時將呢個挫敗睇到好大，放到好大，但係當我跳返出嚟，但當我回望嘅時候，我覺得人生就好似一個Wide shot，慢慢個鏡頭拉wide，睇返人生歷程就發覺，呢個只係人生歷程好小嘅一步，點解當時睇到咁重，覺得當時好似絕望咁？呢個係好大一個體會，你人生經歷緊乜嘢都好，有時要嘗試將自己拉wide，跳返出嚟用更廣嘅角度睇返落去，人生走嘅每一步只係其中一步。」她希望以自己的見證，鼓勵台下正面對情緒困擾的朋友，走出黑洞。

開心被叫「許太」

當唱到《流水落花》談及挑戰演母親角色時，她有感而發，「走進婚姻嘅殿堂，喺婚姻世界成長咗好多，婚姻令我更加着地，唔似以前咁離地，我會開始學煮餸，會去街市買餸，個人活得更加踏實，更加成長。」當觀眾大叫「許太」時她即大讚好叻，繼而自爆買餸時經常被叫錯「鄭太」，連樓下保安都曾叫錯。其後她與老公許志安合唱《世紀末煙花》時，全程深情對望，其間許志安亦報以微笑及俾like鼓勵。接著當她唱接著《交換溫柔》時，看到一片手機燈海，感動到淚如雨下，一度唱不下去。

高呼可以食薯片

到Encore及握手環節，不少觀眾向Sammi送上零食，她興奮說：「可以食薯片喇！好開心呀！」當唱完《如果我們不再見》、《千年如一日》及《我們都是這樣長大的》下台後，Sammi再換衫上台，在第二度Encore時獻唱《捨不得你》後，她說了句：「我收工喇！拜拜！」便返回台底。不過場館開燈後，觀眾仍不肯離場，嗌足5分鐘encore，Sammi終於再度現身唱出《唯獨你是不可取替》後，更開放點歌，哼唱兩句《萬水千山總是情》，最後要出動iPad睇歌詞，以《衝動點唱》結束演唱會。