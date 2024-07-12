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娛樂
2024-07-12 21:43:27

Sammi演唱會｜鄭秀文許志安世紀合唱《世紀末煙花》 多謝fans等足一年(多圖+附歌單)

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許志安驚喜登場，與Sammi合唱《世紀末煙花》。(林俊源攝)

許志安驚喜登場，與Sammi合唱《世紀末煙花》。(林俊源攝)

51歲鄭秀文(Sammi)去年因感染新冠肺炎，延期至今年7月舉行的13場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》，今晚(12日)8時40分於紅館開鑼，不少圈中友好包括鍾楚紅、甘比、蘇永康夫婦、許鞍華、劉天蘭、潘嘉德、Nowhere Boys、梁釗峰等均有捧場。

騎鐵甲登場

Sammi 坐著巨型機械人以一曲《朝聖》從台側霸氣登場，以一身女戰士造型隨著機械甲移動到台中，唱《發熱發亮》並發放煙火。接著她在舞蹈員協助步出機械艙，換上金黑色女皇服飾，多謝大家等了365天，又向沒退票的觀眾保證，絕對是值得等待的演唱會，因她必會雙倍奉還，接著她獻上《我們的主題曲》，全場歌迷都自動自覺大合唱，氣氛高漲。

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Sammi 騎著巨型機械甲以一曲《朝聖》從台側霸氣登場。

Sammi多謝fans等足一年

Sammi說：「你哋好，因為我兩隻耳仔都塞住咗，你哋真係要好大聲先得！多謝你哋365日嘅等待，多謝你哋嘅包容，揸住張飛呆等一年。你哋做咗好聰明嘅選擇，冇退到飛，唔退飛會發生咩事？就代表可以睇到一個好精彩嘅演唱會。」她表示今個演唱會準備了很多很靚的歌衫。

她續說到：「喺籌備整倜騷到今日演出有個心情，心情好似一個待嫁嘅姑娘咁，好似籌備一個婚禮咁，每個細節都希望做到最好，今晚就迎接我最親愛的新郎，即係你哋呀，今晚你哋就係迎娶我嗰個人！希望今晚做到盡善盡美，令你哋覺得係值得，我會雙倍奉還大家對我嘅厚愛！」

鄭秀文（Sammi）一連13場《You & Mi世界 巡迴演唱會一香港站》正式開鑼。（林俊源攝） 鄭秀文（Sammi）一連13場《You & Mi世界 巡迴演唱會一香港站》正式開鑼。（林俊源攝） 鄭秀文（Sammi）一連13場《You & Mi世界 巡迴演唱會一香港站》正式開鑼。（林俊源攝） 鄭秀文（Sammi）一連13場《You & Mi世界 巡迴演唱會一香港站》正式開鑼。（林俊源攝） 鄭秀文（Sammi）一連13場《You & Mi世界 巡迴演唱會一香港站》正式開鑼。（林俊源攝） 鄭秀文（Sammi）一連13場《You & Mi世界 巡迴演唱會一香港站》正式開鑼。（林俊源攝） 鄭秀文（Sammi）一連13場《You & Mi世界 巡迴演唱會一香港站》正式開鑼。（林俊源攝）

Sammi演唱會靚衫逐件睇︰

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鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝)

Serrini任嘉賓

頭場請來Serrini任嘉賓，Sammi笑言同輩的嘉賓好頭痛，不是要早瞓不捱夜，就是要趕回家食飯陪家人，既然她不時都與新晉歌手合作，倒不如請新一代歌手做嘉賓。她表示從上年構思演唱會嘉賓已定了頭場請Serrini，因為Serrini是一個人身兼多職的slasher，很能代表新生代歌手。Sammie表示，Serrini撐著拐杖來做嘉賓，Serrini特地編了Jazz版《煞科》，並為歌曲重新填寫rap詞，令Sammi非常感動。兩人合唱此歌後，Serrini獨唱新歌《月色魔美》。

頭場請來Serrini任嘉賓。(林俊源攝) Sammi演唱會頭場請來Serrini任嘉賓。(林俊源攝) Sammi演唱會頭場請來Serrini任嘉賓。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝)

Sammi淚灑舞台

唱完《信者得愛》後，台上播放Sammi金像獎提名片段和獲影后得獎感言，寄語努力堅持夢想，Sammi出場談電影發展時，感觸哽咽。

她說︰「我好想藉呢個機會多謝大家，因為我嘅電影之路一直都係好多觀眾陪我一直走過嚟。我知道舊年拎獎時，好多人都戥我高興，甚至……落淚𠻹⋯⋯喺呢行工作咁多年，到呢刻我喺度載歌載舞你哋都咁瘋狂，好多謝你哋，我非常珍惜，再次多謝你哋，我好想同大家重溫一啲我過往經典電影歌曲，簡單慨恬我嘅人生。」

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Sammi出場談電影發展時，感觸哽咽。(林俊源攝) Sammi出場談電影發展時，感觸哽咽。(林俊源攝) Sammi出場談電影發展時，感觸哽咽。(林俊源攝) Sammi出場談電影發展時，感觸哽咽。(林俊源攝) Sammi出場談電影發展時，感觸哽咽。(林俊源攝) Sammi出場談電影發展時，感觸哽咽。(林俊源攝) Sammi出場談電影發展時，感觸哽咽。(林俊源攝)

許志安先伴奏再合唱

Sammi其後提到世界越來越差，感覺像進入末世，著大家講面對未來要活在當下，學識珍惜。然後她唱出《世記末煙花》，原來許志安在台上為Sammi伴奏，當唱到中段時，許志安起身獻聲，全場尖叫！然而，兩公婆各自企在台的一面，但Sammi甜絲絲笑住唱，成為演唱會最高潮的一部份。

許志安在台上為Sammi伴奏，但開始前未有太多人發現。(林俊源攝)

許志安在台上為Sammi伴奏，但開始前未有太多人發現。(林俊源攝)

許志安驚喜登場，與Sammi合唱《世紀末煙花》。(林俊源攝) 許志安驚喜登場，與Sammi合唱《世紀末煙花》。(林俊源攝) 許志安驚喜登場，與Sammi合唱《世紀末煙花》。(林俊源攝) 許志安驚喜登場，與Sammi合唱《世紀末煙花》。(林俊源攝) 許志安驚喜登場，與Sammi合唱《世紀末煙花》。(林俊源攝) 許志安驚喜登場，與Sammi合唱《世紀末煙花》。(林俊源攝) 許志安驚喜登場，與Sammi合唱《世紀末煙花》。(林俊源攝)

交代郭啟華情況

在encore時段，Sammi唱了新歌《盲盒》和《記認》後，提到其經理人Wallace郭啟華的情況。Wallace早前被傳媒爆中風入住ICU，她在台上說︰「我知大家都好關心佢，我要同大家講個好消息，佢復原好唔錯，已經返咗屋企休息啦！佢都每日都好努力去練習，進步好神速，每日都同佢溝通住，佢係一個充滿正能量、樂觀嘅人，佢叫我樂觀咁頂住，我會！你都要好好康復！」最後，她送上《我們都是這樣長大的》，在全場大合唱下為演唱會畫圓滿句號，於晚上11時20分左右結束演唱會。

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鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝)

Sammi演唱會靚衫逐件睇︰

鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝) 鄭秀文(Sammi)一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正式鑼。(林俊源攝)

You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》 頭場(7月12日)完整歌單：

1. 朝聖
2. 發熱發亮
3. 我們的主題曲
4. 禁果花
5. 同年同月同日生
6. 心魔
7. Bang Bang
8. 小心女人
9. 一夜成名
10. 哭泣遊戲
11. 上一次流淚
12. 如何掉眼淚
13. 煞科（Sammi+ Serrini ）
14. 月色魔美（Serrini ）
15. 愛是（Mi + JB）
16. 愛是2.0 （Mi + 好青年荼毒室+ Matt Force）
17. 罪與罰（Mi+ 24味+ JB + 好青年荼毒室+ Matt Force)
18. 加爾各答的天使-德蘭修女
19. Creo En Mi 
20. 致我們的夢想
21. 信者得愛（Mi + Kalai）
22. 不拖不欠（百分百感覺96）
23. 最後一次（愛你愛到殺死你97）
24. 為何又是這樣錯（行運一條龍98）
25. 感情線上（孤男寡女00）
26. 終生美麗（瘦身男女01）
27. 玻璃鞋（嫁個有錢人02）
28. 回來我身邊（我左眼見到鬼02）
29. 如果你有事（龍鳳鬥04）
30. 長恨歌（長恨歌05）
31. do re mi（高海拔之戀12）
32. 我這樣活了一天（流水落花23）
33. 萬物有時
34. 世紀末煙花
35. 交換溫柔
36. 盲盒
37. 記認
38. 我們都是這樣長大的

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