Sammi演唱會｜鄭秀文許志安世紀合唱《世紀末煙花》 多謝fans等足一年(多圖+附歌單)

51歲鄭秀文(Sammi)去年因感染新冠肺炎，延期至今年7月舉行的13場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》，今晚(12日)8時40分於紅館開鑼，不少圈中友好包括鍾楚紅、甘比、蘇永康夫婦、許鞍華、劉天蘭、潘嘉德、Nowhere Boys、梁釗峰等均有捧場。

騎鐵甲登場 Sammi 坐著巨型機械人以一曲《朝聖》從台側霸氣登場，以一身女戰士造型隨著機械甲移動到台中，唱《發熱發亮》並發放煙火。接著她在舞蹈員協助步出機械艙，換上金黑色女皇服飾，多謝大家等了365天，又向沒退票的觀眾保證，絕對是值得等待的演唱會，因她必會雙倍奉還，接著她獻上《我們的主題曲》，全場歌迷都自動自覺大合唱，氣氛高漲。

Sammi多謝fans等足一年 Sammi說：「你哋好，因為我兩隻耳仔都塞住咗，你哋真係要好大聲先得！多謝你哋365日嘅等待，多謝你哋嘅包容，揸住張飛呆等一年。你哋做咗好聰明嘅選擇，冇退到飛，唔退飛會發生咩事？就代表可以睇到一個好精彩嘅演唱會。」她表示今個演唱會準備了很多很靚的歌衫。 她續說到：「喺籌備整倜騷到今日演出有個心情，心情好似一個待嫁嘅姑娘咁，好似籌備一個婚禮咁，每個細節都希望做到最好，今晚就迎接我最親愛的新郎，即係你哋呀，今晚你哋就係迎娶我嗰個人！希望今晚做到盡善盡美，令你哋覺得係值得，我會雙倍奉還大家對我嘅厚愛！」

Sammi演唱會靚衫逐件睇︰

Serrini任嘉賓 頭場請來Serrini任嘉賓，Sammi笑言同輩的嘉賓好頭痛，不是要早瞓不捱夜，就是要趕回家食飯陪家人，既然她不時都與新晉歌手合作，倒不如請新一代歌手做嘉賓。她表示從上年構思演唱會嘉賓已定了頭場請Serrini，因為Serrini是一個人身兼多職的slasher，很能代表新生代歌手。Sammie表示，Serrini撐著拐杖來做嘉賓，Serrini特地編了Jazz版《煞科》，並為歌曲重新填寫rap詞，令Sammi非常感動。兩人合唱此歌後，Serrini獨唱新歌《月色魔美》。

Sammi淚灑舞台 唱完《信者得愛》後，台上播放Sammi金像獎提名片段和獲影后得獎感言，寄語努力堅持夢想，Sammi出場談電影發展時，感觸哽咽。 她說︰「我好想藉呢個機會多謝大家，因為我嘅電影之路一直都係好多觀眾陪我一直走過嚟。我知道舊年拎獎時，好多人都戥我高興，甚至……落淚𠻹⋯⋯喺呢行工作咁多年，到呢刻我喺度載歌載舞你哋都咁瘋狂，好多謝你哋，我非常珍惜，再次多謝你哋，我好想同大家重溫一啲我過往經典電影歌曲，簡單慨恬我嘅人生。」

許志安先伴奏再合唱 Sammi其後提到世界越來越差，感覺像進入末世，著大家講面對未來要活在當下，學識珍惜。然後她唱出《世記末煙花》，原來許志安在台上為Sammi伴奏，當唱到中段時，許志安起身獻聲，全場尖叫！然而，兩公婆各自企在台的一面，但Sammi甜絲絲笑住唱，成為演唱會最高潮的一部份。

交代郭啟華情況 在encore時段，Sammi唱了新歌《盲盒》和《記認》後，提到其經理人Wallace郭啟華的情況。Wallace早前被傳媒爆中風入住ICU，她在台上說︰「我知大家都好關心佢，我要同大家講個好消息，佢復原好唔錯，已經返咗屋企休息啦！佢都每日都好努力去練習，進步好神速，每日都同佢溝通住，佢係一個充滿正能量、樂觀嘅人，佢叫我樂觀咁頂住，我會！你都要好好康復！」最後，她送上《我們都是這樣長大的》，在全場大合唱下為演唱會畫圓滿句號，於晚上11時20分左右結束演唱會。

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