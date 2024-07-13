Sammi演唱會｜鄭秀文重溫電影金曲 回顧人生蛻變感觸落淚

鄭秀文(Sammi) 於紅館舉行的13場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》，昨晚(12日)正式開鑼，Sammi在演唱會後段回顧從歌星踏上電影路的不同階段，分享從少女演到中年婦女，以及現實中成為人妻的蛻變，其間一度落淚，要以手拭淚。

Sammi感激觀眾同行： 我非常珍惜 當Sammi與不同rappers包括24味、JB、好青年荼毒室、Matt Force、Kalai等合唱《愛是》、《愛是2.0》、《罪與罰》和《信者得愛》後，台頂的屏幕播放Sammi曾參演的電影片段，以及她去年獲金像影后的得獎感言。Sammi從22年以來，曾多次獲提名電影獎項，除了電影歌曲，合共7度獲提名金像影后，但不時被指本色演出，其間曾因拍《長恨歌》患上抑鬱症，直至去年終憑《落水流花》獲封金像影后。 追尋夢想的路雖困難重重，Sammie寄語要為夢想努力和堅持，接著她唱了96年首獲提名的金像獎最佳電影歌曲的《不拖不欠》(電影《百分百感覺》主題曲)，她分享，「我好想藉呢個機會多謝大家，因為我嘅電影之路一直都係好多觀眾陪我一直走過嚟。我知道舊年拎獎時，好多人都戥我高興，甚至……落淚𠻹⋯⋯」接著她一度感觸哽咽，並用手拭淚，「喺呢行工作咁多年，到呢刻我喺度載歌載舞你哋都咁瘋狂，好多謝你哋，我非常珍惜，再次多謝你哋，我好想同大家重溫一啲我過往經典電影歌曲，簡單概括我嘅人生。」

回顧提名電影歌曲 Sammi自言年輕時主要演愛情喜劇，以歌曲跟觀眾回顧10次獲不同演員獎項提名的電影，包括97年《愛你愛到殺死你》的主題曲《最後一次》、97年《孤男寡女》主題曲《感情線上》、01 年《瘦身男女》主題曲《終生美麗》、02年《嫁個有錢人》主題曲《玻璃鞋》、02 年《我左眼見到鬼》主題曲《回來我身邊》，以及04《龍鳳鬥》主題曲《如果你有事》，她站在台中央，圍著舞台的巨型透視屏幕則播放相關電影片段，回憶殺令觀眾不時大合唱，場面溫馨。