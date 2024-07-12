Sammi演唱會｜鄭秀文許志安世紀合唱《世紀末煙花》 多謝fans等足一年(多圖)

Sammi 騎著巨型機械甲以一曲《朝聖》從台側霸氣登場，接著機械甲移動到台中，唱《發熱發亮》並發放煙火。接著她在舞蹈員協助下脫去盔甲，換上金黑色女皇服飾，說等了360天的演唱會，多謝大家沒有退票，保證是值得等待，必會雙倍奉還，接著又笑言不是時間雙倍奉還，接著她獻上《我們的主題曲》，全場歌迷都自動自覺大合唱，氣氛高漲。

Sammi說：「你哋好，因為我兩隻耳仔都塞住咗，你哋真係要好大聲先得！多謝你哋365日嘅等待，多謝你哋嘅包容，揸住張飛呆等一年。你哋做咗好聰明嘅選擇，冇退到飛，唔退飛會發生咩事？就代表可以睇到一個好精彩嘅演唱會。」她表示今個演唱會準備了很多很靚的歌衫。

她續說到：「喺籌備整倜騷到今日演出有個心情，心情好似一個待嫁嘅姑娘咁，好似籌備一個婚禮咁，每個細節都希望做到最好，今晚就迎接我最親愛的新郎，即係你哋呀，今晚你哋就係迎娶我嗰個人！希望今晚做到盡善盡美，令你哋覺得係值得，我會雙倍奉還大家對我嘅厚愛！」