Sammi演唱會｜陳凱詠JACE首登紅館任嘉賓 鄭秀文邀小齊合唱《老花一朵朵》

樂壇天后鄭秀文（Sammi）昨晚(7月16日)在紅館舉行第四場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」，好友任賢齊、蔡卓妍(阿Sa)、導演莊文強、蔡穎恩(Evelyn)與老公攝影師譚運佳等捧場。

昨晚表演嘉賓請來陳凱詠(JACE)，Sammi換上Monica Ivena黑色水晶短裙與JACE合唱《煞科》，全場觀眾勁High。在介紹JACE出場時，Sammi稱：「今晚呢位嘉賓，我自己覺得好啱口味，唱快歌又得唱慢歌又得，充滿energy嘅新晉歌手。現場觀眾未必個個都認識佢，但我覺得呢個舞台，我好希望能夠分享畀啲新歌手。舞台我就分享咗啦，至於你嘅演出能唔能夠打動到觀眾？就要靠你自己啦！」然後音樂響起《煞科》，JACE毫無怯場，跟Sammi台上又唱又跳，還加入一段rap助興，原來昨晚是JACE首次登上紅館舞台，她興奮高呼：「好夢幻呀，我同Sammi一齊唱歌呀！」二人合唱完肉緊擁抱，Sammi說：「每一個歌手都係由新人開始，當初好多前輩歌手俾咗好多機會我上舞台，我先至可以慢慢一步一步行到今天，我都希望今次演唱會，可以同啲比較新晉嘅歌手分享。」JACE表示：「感覺太神奇，好正呀，咁近距離感受Sammi嘅energy。你超好地鼓勵咗我好多，因為之前一段時間唔係好容易過，但Sammi超好，私下同我講咗啲說話，令我覺得我真係要加油。」全場報以熱烈掌聲。Sammi說：「長路漫漫，前面嘅路係你哋架啦，你要加油呀！」然後JACE送上一個湯壼，說：「我本身諗住自己煲湯，但考慮Sammi健康，所以裏面係我寫嘅一張湯券，等你演唱會完成之後，可以隨時兌換我煲嘅湯。」Sammi笑說：「唔怪之得個壼輕飄飄啦！」當她落台換衫，JACE即帶來自己的舞蹈員表演今年新歌《百妖夜行的修行》。