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娛樂
2024-07-28 23:00:12

Sammi演唱會｜魏浚笙做嘉賓叫Sammi做姐姐 陳子聰何超儀High爆睇騷

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鄭秀文演唱會尾場，請來魏浚笙Jeffrey擔任嘉賓。

鄭秀文演唱會尾場，請來魏浚笙Jeffrey擔任嘉賓。(娛樂組攝)

鄭秀文(Sammi)一連13場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」(Rescheduled)，今晚(28日)於紅館舉行尾場，陳子聰和何超儀、草猛的蔡一智與太太周雪芳、甘比與一對子女劉秀樺和劉秀兒、劉沛蘅(Hillary)和李幸倪(Gin Lee)均有捧場。今晚請來魏浚笙(Jeffrey)擔任嘉賓，兩人合唱《不要驚動愛情》後，Sammi自言有眼光，早在對方未推出歌曲前已邀合作，Jeffrey回應時竟稱Sammi做姐姐，Sammi半說笑道：「撞鬼呀你！」Jeffrey不只唱了自己的作品《失約巴黎》後，當Sammi唱《致我們的夢想》時，他再度現身同台rap唱，期間陳子聰和何超儀睇到企起身，非常High。

鄭秀文演唱會尾場，請來魏浚笙Jeffrey擔任嘉賓合唱《不要驚動愛情》。 鄭秀文演唱會尾場，請來魏浚笙Jeffrey擔任嘉賓合唱《不要驚動愛情》。 Sammi演唱會尾場，請來Jeffrey擔任嘉賓合唱《不要驚動愛情》。 Sammi演唱會尾場，請來Jeffrey擔任嘉賓合唱《不要驚動愛情》。 Sammi演唱會尾場，請來Jeffrey擔任嘉賓合唱《不要驚動愛情》。 Sammi演唱會尾場，請來Jeffrey擔任嘉賓合唱《不要驚動愛情》。 Jeffrey獻唱《失約巴黎》，收到fans不少禮物。 Jeffrey獻唱《失約巴黎》時，收到fans不少禮物。 陳子聰和何超儀兩夫妻齊齊睇Sammi演唱會。 Gin Lee亦是Sammi演唱會的座上客。 蔡一智亦是Sammi演唱會的座上客。 Jeffrey送上載滿零食的旅行喼，望Sammi完成演唱會後，可外遊旅行。 Jeffrey送上載滿零食的旅行喼，望Sammi完成演唱會後，可外遊旅行。

Jeffrey未出歌已被睇中

Sammi以一身綠色魚尾紗裙介紹嘉賓出場，她形容，「今晚呢個嘉賓好靚仔，又高又唱得又搞笑，樣樣都得，同埋唱歌好聽」接著奏起《不要驚動愛情》的音樂，魏浚笙(Jeffrey)在台中央緩緩登場，唱畢歌曲後，兩人笑談相識經過，Sammi表示，「其實大家都知我好鍾意同新歌手或音樂人合作，舊年邀請了Jeffrey合唱《致我們的夢想》，好多謝Jeffrey接受邀請，同埋佢第一次rap。」Jeffrey答道，「Sammi姐姐…」Sammi即搶白道，「Sammi啦，撞鬼呀你！」Jeffrey續說，「其實Sammi搵我時，我一首歌都未出，收到message時，我仲以為係咪收錯。」Sammi自言獨具慧眼，「有乜可能唔做歌手，你唱歌咁好，我舊年睇中咗，邀請你同我合唱，好開心你有咁好成績，同埋又靚仔，佢真人都好靚仔。」Sa

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Jeffrey再度出場，與Sammi合唱《致我們的夢想》。 Jeffrey再度出場，與Sammi合唱《致我們的夢想》。 Jeffrey再度出場大展舞姿，與Sammi合唱《致我們的夢想》。 Jeffrey再度出場大展舞姿，與Sammi合唱《致我們的夢想》。 Jeffrey再度出場大展舞姿，與Sammi合唱《致我們的夢想》。 陳子聰和何超儀High爆睇Sammi演唱會。

送零食旅行喼

Sammi欲返回後台換衫時，Jeffrey表示預備了禮物，繼而拖出一個紅色拉喼，「希望你完成演唱會後，好開心咁享受旅行，入面都載滿你鍾意食的零食，薯片仲買咗豬肉乾、豬肉乾鬆。」Sammi笑言姐姐要返後台，當Jeffrey獨唱《失約巴黎》時，搞笑地叫大家唔好「失約巴黎，因為現正舉行奧運，非常可愛，他演唱時亦收到不少觀眾送上禮物。其後，當Sammi唱《致我們的夢想》時，他再度現身同台rap唱，全場氣份高漲。。