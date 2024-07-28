Sammi演唱會｜魏浚笙做嘉賓稱Sammi做姐姐 陳子聰何超儀High爆睇騷

鄭秀文(Sammi)一連13場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」(Rescheduled)，今晚(28日)於紅館舉行尾場，陳子聰和何超儀、草猛的蔡一智、李幸倪(Gin Lee)均有捧場。今晚請來魏浚笙(Jeffrey)擔任嘉賓，兩人合唱《不要驚動愛情》後，Sammie自言有眼光，早在對方未推出歌曲前已邀合作，Jeffrey回應時竟稱Sammi做姐姐，被Sammi急急制止，「撞鬼呀你！」Jeffrey不只唱了自己的作品《失約巴黎》後，當Sammi唱《致我們的夢想》時，他再度現身同台rap唱，期間陳子聰和何超儀睇到企起身，非常High。

聞Sammi姐姐 大嗌： 撞鬼呀你 Sammi以一身綠色魚尾紗裙介紹嘉賓出場，她形容，「今晚呢個嘉賓好靚仔，又高又唱得又搞笑，樣樣都得，同埋唱歌好聽」接著奏起《不要驚動愛情》的音樂，魏浚笙(Jeffrey)在台中央緩緩登場，唱畢歌曲後，兩人笑談相識經過，Sammi表示，「其實大家都知我好鍾意同新歌手或音樂人合作，舊年邀請了Jeffrey合唱《致我們的夢想》，好多謝Jeffrey接受邀請，同埋佢第一次rap。」Jeffrey答道，「Sammi姐姐…」Sammi即搶白道，「Sammi啦，撞鬼呀你！」Jeffrey續說，「其實Sammi搵我時，我一首歌都未出，收到message時，我仲以為係咪收錯。」