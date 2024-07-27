Sammi演唱會｜Dear Jane任嘉賓點唱《到底發生過什麼事》 MV女主角Stephy觀眾席捧場

Sammi新歌《盲盒》由Dear Jane的結他手Howie作曲，昨晚他們特別製作Rock版《煞科》與Sammi合唱，Sammi則穿上黑色透視Mugler 服裝與Messika 珠寶，又性感又有型，她透露是刻意與Dear Jane配襯，甚有心思。出場前Sammi賣關子說：「呢隊嘉賓我一路都好想同佢哋合作，但一路都未有機會，好開心今次邀請佢哋就一口答應，去年，佢哋首歌唱到街知巷聞，我真係好想佢哋Live演唱一次畀大家聽。」Dear Jane升上舞台，全場尖叫，他們走勻四面台合唱《煞科》，主音Tim表演其中一段Rap，觀眾興奮站起來一齊跳舞。之後Sammi逐一跟成員擁抱感謝他們應邀做嘉賓，還揚言私心點唱其Hit爆金曲《到底發生過什麼事》，而巧合地這歌MV女主角Stephy昨晚亦到場，在觀眾席欣賞演出。

除了邀請不同表演嘉賓讓觀眾驚喜，Sammi亦邀請八位Rappers合唱不同歌曲，配合舞台效果，令觀眾目不暇給。首先是與MC、JB在從天而降的巨型紅色十字架形舞台表演《愛是…》，然後與「好青年荼毒室」的阿泉和豬文，以及Matt Force表演《愛是… 2.0》，接著加入「24味」的Phat、Kit和Ghost Style，於拼成十字架形的升台上表演《罪與罰》。之後，她與Kalai又唱又跳《信者得愛》，非常精彩，震撼全場。

在觀眾熱烈吶喊Encore，Sammi穿上白色Ground Zero 小背心、牛仔褲和Messika 珠寶再次出場，大曬手臂結實肌肉和腹肌，一邊唱《盲盒》、《如果我們不再見》和《不要驚動愛情》，一邊收Fans禮物，尤其收到薯片時特別興奮，她問觀眾：「大家開唔開心？我今次開演唱會最大使命係帶畀大家快樂，我每晚返去都會諗返你哋嘅笑容。」最後她以《我們都是這樣長大的》結束昨晚第11場演唱會。完場後，Sammi立即衝出紅館門外，與數百歌迷見面並簽名，來自世界各地的Fans都帶來Sammi的新碟《SOUND OF MI》以及珍藏品簽名，她主動走近Fans人群鞠躬、揮手和畀心心，有求必應，極度寵粉。