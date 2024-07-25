Sammi演唱會｜Jer柳應廷自製迷你盲盒扭蛋機 拖鄭秀文唱《不要驚動愛情》

天后鄭秀文(Sammi)昨晚在紅館舉行第10場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」，好友車婉婉與囝囝、Cookies成員吳雨霏Kary和區文詩Angela、岑寧兒YoYo、陳詠謙、歐陽靖MC Jin、天堂鳥的Gordon等捧場。表演嘉賓MIRROR的柳應廷Jer，他自製迷你盲盒扭蛋機給Sammi，透露原本想整巨型薯片包，卻被COLLAR截糊，非常搞笑。 Sammi穿上Ralph Lauren牛仔晚裝配襯閃爆Swarovski珠寶，風騷在台上自轉，問觀眾：「今日我着咗牛仔裝，正唔正呀？轉個360度畀你睇吓，係咪好婀娜多姿呢？」觀眾大叫好索。「今晚呢位嘉賓，新與唔新之間，都算新，出道咗幾年，佢嘅唱功毋庸置疑，非常之好。幾位嘉賓不約而同都要同我合唱呢首歌，唔知點解呢？」然後音樂響起《不要驚動愛情》，全場大合唱，Jer升上舞台，他們擁抱後手拖合唱，跟四面台觀眾打招呼。

2019年MIRROR初出道時曾全隊擔任Sammi紅館「FOLLOW Mi演唱會」表演嘉賓，與Sammi演唱《默契》。昨晚Sammi與Jer合唱後對他說：「嘩，數數手指，上次同台已經係2019年，嗰次算係你哋第一次上紅館。」Jer說：「係呀，嗰次同今次感覺好唔同，上次12個人，成班傻更更，有班兄弟喺身邊陪住，今次得自己一個人特別緊張。今日綵排，同老師練咗好耐，和音同埋點樣分段唱好啲。」Sammi表示他好緊張，叫觀眾給他掌聲鼓勵，她說：「諗返自己以前去一個咁大舞台，都會好驚和腳震，但我覺得你今晚表現相當之好。」

Jer準備了禮物給Sammi：「配合返你早前出新歌《盲盒》，特登整咗個『愉快盲盒扭蛋機』，裏面有啲關於我嘅小禮物，人型公仔啦，扭蛋裏面仲有啲神秘嘢，例如字條、祝福語、零食、糖果。（嘩，有零食我就夠）因為我知你鍾意食零食。（勁鍾意、超鍾意）其實我原本想整薯片包，畀COLLAR整咗呀！」他咬牙切齒，非常搞笑。又說：「我都好鍾意食零食，所以想將呢個小心意送畀你。仲有，時間關係，呢度已經有一隻扭蛋。」Sammi見他從褲袋拿出小扭蛋，笑說：「好似求婚咁，要送我首飾？嫁畀我啦！」Jer當然不敢，他掏出一個小公仔，Sammi說：「嘩，我老花喎，咁細。哦，公仔嚟嘅！」是Baby MIRROR的Jer公仔，Sammi笑說：「蝦我老花，好Cute，大過粒鼻屎！」全場爆笑。Jer拿出紙條說：「之前你喺一個po話過『食完有運動，無有怕，食飽先至係人生』。」Sammi將迷你Jer放入裙袋，然後落台。Jer台上獨唱由馮允謙Jay Fung作曲的新歌《約齊靈魂在墳墓前開生日派對》。