Sammi澳門個唱完滿落幕 Janice感謝鼓勵自覺幸福

天后鄭秀文(Sammi)昨晚在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行了第7場《You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025》。她邀請了衛蘭(Janice)擔任表演嘉賓，讓整場演出星光熠熠。在「眼淚系列」環節中，Sammi穿上了殿堂級時裝設計師Tomas Chan為她量身訂做的「五臟六腑血管流淚裙」，這件裙子充滿了淒美的意境，令她十分喜愛。

大愛Tomas Chan五臟六腑血管流淚裙

Sammi在舞台上表示：「多謝Tomas Chan精心設計，這條裙子真的很特別，寓意是心痛到五臟六腑都能流眼淚，我特別鍾意！」隨後，當《親密關係》的音樂響起時，衛蘭升上台，全場觀眾尖叫不已。兩人手拖手合唱，氣氛熱烈。Janice感謝Sammi在她低潮時對自己的鼓勵，提到多年前Sammi鼓勵她保持身材，讓她在健身上努力不懈。Sammi則風趣地回應：「我真係好靚嘛，人靚就穿甚麼都好看！」這樣的互動讓觀眾捧腹大笑。