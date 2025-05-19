Sammi澳門騷fans不肯離場 Kary帶病失聲堅持繼續唱

Kary雖然生病，卻在舞台上毫不退縮，Sammi在旁鼓勵她，讓人感受到兩人的感情。Kary出場向觀眾揮手打招呼，說：「好耐冇見大家，大家好嗎？我係吳雨霏。」Sammi對她說：「你唔好成日掛住湊湊仔，幾時返出嚟唱歌？(我依家咪出咗嚟囉！)哈哈，係咪即係從此出嚟先？要問吓老公同仔女？(問吓佢哋先啦！)」

Sammi表示，與Kary私下是好姊妹，經常聯絡問候近況。Kary說：「Sammi真係好好，雖然合作過一次，但私底下成日message我、問候我、鼓勵我。所以我要多謝你，你真係一位好好嘅朋友同埋前輩。」Sammi說：「我哋都係主內嘅姊妹，感謝、讚美主！」Kary大讚Sammi造型好靚，Sammi風騷笑說：「係我身材靚！」Sammi身上啡色麖皮look是Aleksandre Akhalkatsishvili，配襯Alexander McQueen首飾。

Sammi落台換衫，Kary留步台上對觀眾說：「今日發生咗小插曲，就係失咗聲，但係唔緊要，嚟到見到大家，我只係想enjoy呢個舞台，因為我真係好耐無上台唱歌。原來我12年前喺呢個台開過個人演唱會，有啲樂手12年前都有幫我彈過，所以當Sammi邀請我時真係好興奮。你哋想聽咩歌？」台下起哄，Kary信眾要求演唱《我本人》，全場歡呼。