Sammi澳門騷fans不肯離場 Kary帶病失聲堅持繼續唱

天后鄭秀文(Sammi)昨晚在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行第六場《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》，讓樂迷見證一場音樂盛宴。特邀嘉賓吳雨霏(Kary)，本來聲音沙啞，仍然堅持上台，非常重視Sammi的邀請。
Kary雖然生病，卻在舞台上毫不退縮，Sammi在旁鼓勵她，讓人感受到兩人的感情。Kary出場向觀眾揮手打招呼，說：「好耐冇見大家，大家好嗎？我係吳雨霏。」Sammi對她說：「你唔好成日掛住湊湊仔，幾時返出嚟唱歌？(我依家咪出咗嚟囉！)哈哈，係咪即係從此出嚟先？要問吓老公同仔女？(問吓佢哋先啦！)」
Sammi表示，與Kary私下是好姊妹，經常聯絡問候近況。Kary說：「Sammi真係好好，雖然合作過一次，但私底下成日message我、問候我、鼓勵我。所以我要多謝你，你真係一位好好嘅朋友同埋前輩。」Sammi說：「我哋都係主內嘅姊妹，感謝、讚美主！」Kary大讚Sammi造型好靚，Sammi風騷笑說：「係我身材靚！」Sammi身上啡色麖皮look是Aleksandre Akhalkatsishvili，配襯Alexander McQueen首飾。
Sammi落台換衫，Kary留步台上對觀眾說：「今日發生咗小插曲，就係失咗聲，但係唔緊要，嚟到見到大家，我只係想enjoy呢個舞台，因為我真係好耐無上台唱歌。原來我12年前喺呢個台開過個人演唱會，有啲樂手12年前都有幫我彈過，所以當Sammi邀請我時真係好興奮。你哋想聽咩歌？」台下起哄，Kary信眾要求演唱《我本人》，全場歡呼。
而昨晚觀眾非常熱情，完騷不散場，即使全場開大燈，接近七成觀眾不肯離開，湧到前排觀眾席大叫encore。原本已返後台換了衫的Sammi，抵不住觀眾的熱情折返舞台，全場起哄尖叫，Sammi強調要尊重場館守則，又笑言：「你哋俾我返去食嘢啦！」