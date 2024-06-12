Sammi經理人郭啟華上月入ICU 鄭秀文多次隔空送祝福

鄭秀文(Sammi)與經理人郭啟華(Wallace)合作逾廿年，今日有報道指Wallace因中風入院，更需入住ICU。報道稱Wallace入院初期的情況並不樂觀，更一度婉拒朋友探望。經過治療之後，Wallace情況已變好，但仍需暫停工作，好好養病。

Sammi隔空送祝福 由於Wallace同Sammi是親密戰友，因此Samm非常擔心他的情況，亦多次在社交平台隔空為對方打氣。上月底Sammi曾隔天引用聖經金句貼在IG限時動態，由於Sammi不時分享為個唱準備的情況，曾有fans以為這些帖文是她為自己打氣之用。儘管Sammi非常忙碌，但仍每星期抽空入院探望，並向對方交代工作情況。報道引述郭啟華好友的消息，指Wallace已經可以自行落床步行。