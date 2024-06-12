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娛樂
2024-06-12 16:14:31

Sammi經理人郭啟華上月入ICU 鄭秀文多次隔空送祝福

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Sammi經理人郭啟華上月入住ICU，為了不打擾他養病，身邊的朋友對其狀況三緘其口。

Sammi經理人郭啟華(白衫者)上月入住ICU，為了不打擾他養病，身邊的朋友對其狀況三緘其口。

鄭秀文(Sammi)與經理人郭啟華(Wallace)合作逾廿年，今日有報道指Wallace因中風入院，更需入住ICU。報道稱Wallace入院初期的情況並不樂觀，更一度婉拒朋友探望。經過治療之後，Wallace情況已變好，但仍需暫停工作，好好養病。

Sammi隔空送祝福

由於WallaceSammi是親密戰友，因此Samm非常擔心他的情況，亦多次在社交平台隔空為對方打氣。上月底Sammi曾隔天引用聖經金句貼在IG限時動態，由於Sammi不時分享為個唱準備的情況，曾有fans以為這些帖文是她為自己打氣之用。儘管Sammi非常忙碌，但仍每星期抽空入院探望，並向對方交代工作情況。報道引述郭啟華好友的消息，指Wallace已經可以自行落床步行。

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Sammi於上月25日在IG忽然PO出金句，有不少人當時以為她在籌備個唱遇上挫折。 Sammi於上月底在IG不時貼上與禱告有關的字句，有不少人當時以為她在籌備個唱遇上挫折。 Sammi曾貼出鮮花，隔空為Wallace打氣。 Sammi上月底貼出金句，隔空為Wallace打氣。

Wallce2000年開始擔任Sammi的經理人，同時亦曾為許志安、彭羚經理人。他曾任叱咤903助理節目總監、新城電台節目總監、先後擔任華星唱片及東亞唱片高層。他於1999年與黃耀明、蔡德才，創立人山人海。他亦曾以「林嘉敏」之名發表多首填詞作品，包括Sammi的《快樂不快樂》、《理智與感情》、《Water Of Love》、古巨基的《羅馬假期》、《愛與夢飛》、梁詠琪的《小宇宙》等等。

郭啟華曾為Sammi重拾結他。

郭啟華曾為Sammi重拾結他。

郭啟華曾接受Rubberband的網上平台訪問。

郭啟華曾接受Rubberband的網上平台訪問。

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