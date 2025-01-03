Sammi考慮兩日才答覆出席叱咤頒獎禮 自爆進場時雙腿狂震

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮已經圓滿結束，天后鄭秀文（Sammi）的現身成為亮點。Sammi相隔24年再奪「我最喜愛的女歌手」，並從觀眾席走上舞台唱出2019年「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」作品《我們都是這樣長大的》，台下所有觀眾站起來，成為今屆頒獎禮上最難忘畫面之一。

森美貼出20多年前後在台上向Sammi 頒發獎項的合照。

相隔一晚後，Sammi昨日（2日）在社交網分享由歌迷製作記錄了她歷年4奪「我最喜愛的女歌手」的精彩片段，當中2000年的片段更見許志安出現，Sammi大讚短片很有意思：「超乎想像的。人生真的柳暗花明。從1996年到2025年。衷心謝謝。」她續透露當晚出場時的感受：「從側門除除步入場館群眾，闊闊牛仔褲桶內雙腿狂震，五吋高跟加上長長褲擺，使我每步戰競（人矮，不能穿平鞋』）我行得像一個搖搖板，（謝謝沿途上伸手扶過我的歌手們）終於行到上台，才稍緩腳震。」

Samm更自爆用了一兩天才回覆商台出席：「顯然很緊張，因為已經廿多年沒有出席叱咤頒獎典禮...總覺得自己這個年紀不屬於這裏。很怕自己耽誤了其他年輕歌手的得獎機會。最後鼓起很大勇氣，才敢出席。感激現場樂迷給我的正面鼓勵。」最後，她表示：「睡醒了，日照平常，注入了昨（前）晚的愛和支持，繼續帶着謙卑和感恩，繼續努力。不想辜負『最喜愛』這三個字。謝謝。#抱歉沒有把歌演繹好作為歌手我須負上責任 #繼續將勤補拙好好練歌好好上課。」