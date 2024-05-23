Sammi鄭秀文全泰國班底炮製MV 新歌《心魔》率40位舞蹈員真摯演繹震撼入心

鄭秀文Sammi將在7月份到紅館舉行一連13場演唱會，日前推出的新歌《心魔》今日已有MV上架，破格和充滿電影感的拍攝手法，Sammi坦言入行以來從未試過。而今次《心魔》MV，Sammi專程飛到泰國進行拍攝，亦是她首次到當地拍MV，而且導演Kero、拍攝團隊、40位舞者和排舞師都是泰國最頂尖的陣容，加上分別在舊式劇院和郊外的校園取景，Sammi表示MV每一個畫面，都能震撼入心！

Sammi表示：「今次MV比較特別，親身飛到泰國搵咗一位當地導演操刀，整個拍攝團隊、Dancers、排舞師等，全部都係嚟自泰國，去製作呢首新歌《心魔》嘅MV。點解呢？事緣喺YouTube睇到一首歌嘅MV，呢位導演拍攝嘅風格，我好鍾意，入咗腦，記喺心裏，好大嘅憾動，如果搵到佢拍MV一定可以將首歌昇華，多謝經理人（郭啟華）搵到呢位導演，做到呢件事。今日我就飛到泰國，整個拍攝我覺得非常值得，團隊專業，處理畫面、意境，歌詞裏面最深入嘅靈魂，我覺得係拍到呢首歌嘅靈魂，呢一點相當重要，我自己一路拍攝，某啲鏡頭我甚至會起雞皮，Dancers唔只係跳舞，佢哋身體嘅率動，都好多情緒喺入面，絕對幫我呢首歌畫面處理到真係極緻嘅狀態。」今次MV的行程相當緊密，Sammi黃昏抵達當地後，馬上回酒店進行fitting、試戴不同顏色的隱形眼鏡、戴上MV中的長假髮給髮型師進行修剪等，翌日早上9時便埋位拍攝，當日氣溫高達36度，Sammi一直在悶熱的外景進行拍攝，直到凌晨1時才收工，為在演唱會前夕保持最佳狀態，Sammi未有機會品嘗當地美食，但她覺得一切的辛苦都是值得，尤其與40位泰國Dancers共舞的畫面，充分地表達到歌曲的意境及主題。