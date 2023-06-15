Sammi鄭秀文憂個唱恐要延期 自揭許志安唔應八哥全因自己

鄭秀文(Sammi)今日與林嘉欣、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、吳家忻及林愷鈴等出席品牌活動，將於下月在紅館開騷的Sammi分享近況，早前她確診新冠肺炎，受後遺症影響，不但體能大不如前，「會突然失聲，擔心到瞓唔著，有時都唔想講嘢！」而枕邊人許志安就最為辛苦，「半夜狂咳，要他斟茶遞水，我又有哮喘，手忙腳亂，又唔知使唔使送我去醫院。」她表示，受到幾年前失聲開騷的陰霾影響，不想不在狀態下開騷，暫未有確實的Plan B，最壞打算是延期演出。

聲線問題搞到壓力大 Sammi直言為了回復聲線，甚麼偏方都會試，就算吃蛤蚧也願意。她稱現時自己仍是長新冠狀態，很慶幸獲大家諒解，但自己無法原諒自己，因為粉絲為看個唱也付出不少，如買機票回港，「我個病係咪要粉絲去哽呢？公司又已經做咗好多嘢，今次我都原諒唔到自己，有少少壓力超標。自己真係冇咩把握唱，噚日要試歌，都係聽音樂，喺個心試唱，因為有時把聲會突然冇咗！叫安仔頂幾首都頂唔到幾多，始終係一個兩個幾鐘表演，到時把聲唔得先再諗。」