Sammi鄭秀文新歌《致我們的夢想》邀Jeffrey和唱 自爆一年前已經睇中魏浚笙

鄭秀文(Sammi)將於7月舉行演唱會，優先門票訂購已火速售罄。最近她亦推出新歌《致我們的夢想》，一向喜歡與新人合作為樂迷帶來驚喜的她，今次邀請了靚仔新人王魏浚笙（Jeffrey）合作。日前得到逾百位圈中好友在IG story出帖應援，令她非常感動。今次MV在台灣拍攝，創下她的MV製作史紀錄，動員100位舞者，換了四個造型，連續兩天在沙漠、廢墟、水池和巨型銀幕又唱又跳，散播相信夢想，就算在痛苦低谷亦能綻放驚人力量的信念。 Sammi興奮地說：「今次專登飛到台灣拍MV，總共有100位舞者，係我自己製作史上其中一個大製作。《致我們的夢想》係一首非常之正能量嘅歌曲，係講一個人點樣喺最痛苦嘅低谷裏，綻放出令人驚嘆嘅力量。相信自己、相信夢想，就算喺廢墟之中，都可以尋找到新力量，爆發出好大嘅能量。」

Sammi等足 Jeffrey一年 經常與不同單位合作，「尋找新力量」可說是Sammi的強項，她說：「今次首歌特別啲，除咗我Sammi之外，我仲搵咗一股新嘅力量一齊合作呢首歌，featuring部份有Jeffrey魏浚笙。」活潑的Jeffrey「Yo」住出場，他笑說：「要好有rapper feel！」Sammi續說：「今次首歌有一個幾特別嘅和聲部份，我就搵咗Jeffrey，佢已經開展緊歌唱事業，係幾特別嘅一次合作。」 Jeffrey站在天后Sammi旁邊，沒有怯場，而且很有活力、表現真誠。他說：「多謝Sammi前輩嘅欣賞，今次合作係一件好感恩嘅事情，唔知點解見到Sammi就有一種熟悉嘅感覺。」Sammi對他說：「其實去年已經搵你，好早㗎喇！但因為大家都忙，延至今年先至去做到呢首歌。去年接洽，你好好，好快就答應。」Jeffrey說：「好多謝你嘅邀請，我好期待。（點解你剛才話我有熟悉嘅感覺？）見到你，我無嗰種恐懼感，正常見到前輩會有一種恐懼感。（因為我後生囉！）係呀！因為Sammi前輩同我年紀差唔多，大家可以傾得好埋。」拍攝MV之前，Sammi與Jeffrey一齊錄歌，二人有說有笑，過程非常愉快和順利。

MV 刺激歌迷感官享受 Sammi在MV中有四個造型配合四個場景，首日拍攝主要是與舞者和Jeffrey於水池及廢墟場景跳唱，100名舞者不同款式的服裝，與Sammi動作一致的舞步，加上強勁聲勢，畫面非常震撼，在場的工作人員都表示「毛管戙」。而第二天拍攝，Sammi穿上性感有型火紅服飾，與十幾位舞者在宮殿的布置跳唱，隨著他們身後巨型銀幕轉換和燈光變化，帶出不同視覺感受。