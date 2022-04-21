Sammi預告新作加入環保概念 疫情學會「斷捨離」

樂壇天后鄭秀文（Sammi）日前為保險公司拍攝新廣告，宣傳同推動「Go Green」理念，鼓勵大眾使用電子服務。Sammi分享了不少日常生活中的環保心得，她認為不一定要每人多做一步才能促進環保，反而做少一步，一切從「減」可能更有效。 她笑稱自己是家中的「電燈專員」，見到未關的電燈必定會出手熄燈，平日亦會避免長開電器，節省電力消耗；又會減少使用膠樽包裝的淋浴露或洗手液，多用番梘，減少對環境的傷害。疫情亦間接導致Sammi的家居大變身，因為她學會「斷捨離」，將家中不必要的雜物捐出，為物件賦予第二生命。Sammi更透露未來有意將環保訊息加入至音樂作品當中，希望與歌迷一同推動環境保育。

Sammi成奴才 Sammi表示在疫情期間參加了「暫托貓咪家庭」的計劃，照顧代領養貓咪的起居飲食，由於每隻貓貓的個性、以至身體狀況都各有不同，其中一隻來到Sammi家中暫居時更身體不適，愛心爆棚的Sammi花了不少時間與牠相處，讓牠感受到更多愛和溫暖，過程雖不容易，但從中亦令她感受到更多樂趣。此外，長時間居家抗疫亦令Sammi廚藝功力大增，無師自通學識炮製台式滷肉、古早味炒米粉及清湯牛腩等特色美食，令她充滿成功感！