
娛樂
2025-10-23 19:30:00

Selena Gomez旗下美妝品牌Rare Beauty創下209億價值 賣口乖：將榮耀歸功於顧客

分享：
Selena Gomez近日出席《Fortune》的財經高峰會，大談創業之路。

33歲荷李活女星Selena Gomez，於2020年成立化妝品公司Rare Beauty，近日創下有史以來最高的企業價值。根據美國媒體《Fortune》雜誌昨日報道，Rare Beauty自年成立以來，品牌銷售額持續上升，獲利能力備受認可，企業價值已達約27億美元(209億港元)

剛新婚的Selena Gomez,事業愛情兩得意。 Selena Gomez的化妝品牌Rare Beauty貨品,於全美國的大型藥妝連鎖店都有銷售點。 Selena Gomez的化妝品牌,去年商業價值已經突破116億港元。 Selena Gomez近日出席《Fortune》的財經高峰會,大談創業之路。

承諾銷售額1%支持年輕人心理健康

Selena Gomez宣布成立Rare Beauty時，該公司以她的中間名字命名。當品牌剛推出時，許多人對她的明星地位能否轉化為銷售量表示懷疑，誰知她的帶貨能力超乎想像。Selena Gomez在《Fortune》雜誌財經高峰會上，回顧公司初創時面臨的挑戰，「很多人對我的專長抱有先入為主的觀念，認為我應該『固守自己的領域』。但我來這裡是為了有所作為。」

隨著多款產品推出，Rare Beauty秉持著「擁抱自我，擁抱不完美」的理念。所有化妝品均為純素產品，顏色名稱中融合了如「幸福」、 「信念」和「希望」等正面詞彙，傳達品牌積極訊息。此外，公司每年將銷售額1%捐贈給支持年輕人心理健康的基金，實踐良好公司治理承諾。

在突破性行銷策略推動下，Rare Beauty在美國主要藥妝連鎖店等渠道取得顯著成績，在2024年，其估值已經超過15億美元(116億港元)。為此付出大量心血的Selena Gomez卻表示：「所有的功勞都歸功於購買我們產品的顧客。」

剛新婚的Selena Gomez,事業愛情兩得意。

