Selina任家萱卸貨在即 懷孕38周胎兒已重6.6磅

Selina產前最後一次錄製Podcast節目時，在標題宣布：「我要去生產啦！」她形容心情相當複雜，交雜了期待又不捨的感受。在前日釋出的Podcast節目《迎任而解》中，描述欄位中寫道：「這一集是Selina生產前的最後一次錄製了，終於這一天要來了，有一點捨不得腰果在肚子裡相伴的每一刻，但又迫不及待著想見到他。優雅生產是目標，最重要的是順產後的那一刻，一定要記得幫漂亮媽咪塗口紅。」

Selina透露，現在肚大如籮，小腰果目前已經3000克，即約6.6磅，她形容：「頭好壯壯、營養很好，頭圍也還是超過一周。」她目前傾向選擇自然生產，因此頭圍很重要。Selina聽過許多媽媽分享孕期最後一個月的會最辛苦，起初還不太相信，她自言：「現在已經可以完全體會這些媽媽們的感受，真的真的很辛苦，肚子很大很撐，伴隨著不定時的宮縮，他又還能踢，我真的不知道我裡面到底是有多大的幾坪在給他住豪宅，到現在他還可以踢、還可以滑動，各種的拳打腳踢，有時候踢一踢就引發宮縮，我就想說『你何必呢？』因為宮縮其實他也會被壓緊縮住。」Selina的預產期迫近，相信好快便會向外公布誕B好消息。