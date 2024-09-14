Selina談S.H.E重聚舉行演唱會　未來事情「誰也說不準」

藝人Selina（任家萱）13日下午出席陽光基金會「為愛勇敢！支持燒傷顏損兒服務」公益記者會，當天她收到小朋友送給她的畫作與柚子裝飾禮物時，當場感動落淚，並笑稱自己「被主辦單位陰了」 ，連忙拿衛生紙拭淚；曾經歷過燒傷、復健的她，也提到顏損兒在成長過程中會面臨許多身、心靈的挑戰，因此相當不捨，也盼透過自己的力量，讓社會大眾除了捐款外，一起營造更友善的環境。

Selina受訪時提到，日前幫滿1歲的兒子「小腰果」舉辦了抓周儀式，透露小腰果第一個抓到的是象徵招財與福氣的「萬寶槌」，而他之後則陸續抓了小汽車與毛筆，讓私心準備麥克風要給兒子拿的Selina，有些無奈地笑說：「他連碰都沒碰、看也沒看！」