Selina談S.H.E重聚舉行演唱會　未來事情「誰也說不準」

藝人Selina（任家萱）13日下午出席陽光基金會「為愛勇敢！支持燒傷顏損兒服務」公益記者會，當天她收到小朋友送給她的畫作與柚子裝飾禮物時，當場感動落淚，並笑稱自己「被主辦單位陰了」 ，連忙拿衛生紙拭淚；曾經歷過燒傷、復健的她，也提到顏損兒在成長過程中會面臨許多身、心靈的挑戰，因此相當不捨，也盼透過自己的力量，讓社會大眾除了捐款外，一起營造更友善的環境。
Selina受訪時提到，日前幫滿1歲的兒子「小腰果」舉辦了抓周儀式，透露小腰果第一個抓到的是象徵招財與福氣的「萬寶槌」，而他之後則陸續抓了小汽車與毛筆，讓私心準備麥克風要給兒子拿的Selina，有些無奈地笑說：「他連碰都沒碰、看也沒看！」
周杰倫張惠妹宣布登上大巨蛋
被問到是否有生第二胎的規劃？Selina表示一切「順其自然」，認為目前想多陪伴小腰果一起成長，發現兒子現階段隨時都會「解鎖」學會新的事物，讓她很想隨時紀錄他的成長，因此應該「再過1年」才會考慮準備第二胎。
此外，周杰倫、張惠妹、五月天近日宣布將登上台北大巨蛋開唱，令不少歌迷也相當期待S.H.E也能夠有相關規劃，或是舉辦演唱會。對此，Selina回應目前沒有計劃，接着幽默表示「我們都太了解自己了體力的部分！」但強調未來的事情「誰也說不準」，並未將話說死。
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