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娛樂
2023-12-03 17:44:22

Serrini盼自家創作獲「我最喜愛的歌曲」 吳海昕寧與193演情侶唔要Jeffrey魏浚笙(有片)

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Serrini、ToNick及乙女新夢到西九出席寶礦力水特跑步祭活動。

Serrini、吳海昕、ToNick、乙女新夢及Jeffrey魏浚笙今日於西九出席保礦力水特跑步祭活動。Serrini搞笑表示今日其造型就是一支寶礦力水特，並聲稱因為要穿波鞋，不能墊高自己，因此要用髮型增高，「有啲男明星好鍾意墊高㗎！我又冇，好矮，唯有靠個頭。(同場個男星有沒有墊高？)佢唔使啦！佢靚仔搭夠。」同場除了有ToNick外，還有魏浚笙。

呼籲投票支持陳蕾

提到Serrini在《叱咤》打入「我最喜愛的女歌手」5強，她表示已經很滿足，因為自己的歌曲、唱功、風格都不是主流，並呼籲大家投票陳蕾。提到張敬軒用量血壓、寫揮春拉票，她表示可以提供按摩，但只限身邊的朋友可以享受。雖然「我最喜愛的女歌手」的投票已經截止，但她仍呼籲大家在「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲投她的歌曲《明明白白計數學小公主》。她透露今個月會有作品推出，又預告會與饒舌歌手合作，她笑謂︰「希望多啲新嘗試，我有少少過度活躍症，我寫嘢係停唔到，我啲朋友都話我勤力，其實我係有問題。」

Serrini表示今個月會有作品推出。

吳海昕想跟193再合作

吳海昕已是第三年參加跑步祭活動，她表示早上參加了一些運動競技，參加瑜珈，又到一些有趣地方拍照打卡，非常開心。她稱完成舞台劇之後，跟陳海寧去了日本旅行，她稱今次旅行都是去放鬆一下，周圍行下，而且去一些靚靚酒吧聊天，但全程都沒有艷遇。

提到早前的舞台劇與193郭嘉駿演夫妻，193的媽媽到場，吳海昕笑謂在後台也稱呼對方做奶奶，更跟193家人一齊合照，拍了一張「全家福」。問到193是否符合她的擇偶條件，她表示沒有想過姊弟戀，但很欣賞對方轉數好快、好勤力，讚他的魅力來自其堅持。她稱不介紹跟193演情侶，亦希望可以再跟他合作演喜劇。

同場還有魏浚笙(Jeffery)，他們曾在I SWIM合作，吳海昕表示私下對方仍叫她做Miss 翁，她亦叫對方角色名字「余浪沖」。她表示看到Jeffrey 做歌手的反應不俗，感覺像老師見證學生有成就，對方又愈來愈大隻，愈來愈有型。問到何會考慮演情侶，她笑言年紀不小，演親子應該比較好。

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Miss翁與余浪沖。

跑步祭花絮︰

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