Serrini麥花臣開騷變四面台 最貴總理套票索價$18,888

本地獨立唱作人Serrini（梁嘉茵）先後推出國語專輯《真美》及純音樂「SPA」專輯《Gwendolyn SPA》，早前宣布將於7月29至31日於旺角麥花臣場館舉行三場《Serrini不冷淡不熱情 觀鳥會 2023》音樂演出，並在公開發售前再次推出「考試」制度，引來網上一片學術討論。有歌迷笑言「難過 DSE」，要做「past paper」操練，亦有人順勢要求「梁老師」要給他們多多補習。Serrini則笑指「資格公開試」已經是她演出內容的一部份。
麥花臣化作觀鳥園區
對上一次於旺角麥花臣場館舉行個人音樂會已相距兩年多，這次再重回舊地，Serrini與製作團隊花了更多心思於觀眾的觀感體驗上。音樂會以大自然為主軸，將麥花臣變為一個鳥語花香的四面台觀鳥園區；務求各入場的「樹打手」，都可以走進平靜而且綠意盎然的環境，好好遠離煩囂，放鬆心情享受團隊為大家準備的「療程」。Serrini則會作為大自然中的一隻「雀仔」，帶領觀眾進入這三場「聽覺Therapy」兼「心靈Spa」。
過往Serrini的演出會都設有過萬元的「總理套票」，今次音樂會亦不例外。整個音樂會共設有4個票區，分別為總理$18,888、VIP鳥區$1,280、觀鳥A區$880及觀鳥B區$680。總理套票看似售價驚人，但其實Serrini已非首次推出過萬元的總理票。$18888總理票除可享專人特別安排座位外，還可參與「觀鳥會總理」特別環節，以及參加簽名會跟Serrini合照留影。總理和VIP鳥區觀眾將可於不設劃位的地面區席地而坐，像走入園區的「鳥」，近距離欣賞Serrini的演出。對於地面區還有什麼特別體驗？Serrini稍微預告：「可能需要因應節目的內容而移動位置，一同成為當晚演出的一部份！」
達數千名「考生」應考
今次音樂會亦照Serrini以往的傳統設有「公開考試」給公眾參加，答對最多與Serrin有關問題的一定數量「資優生」，就可優先購買門票。部份題目例如「哪些是Serrin未曾代入過的人物？」、「Serrini手上的痣在哪裡？」等等，有樂迷笑指比DSE考卷更難，要急忙翻查資料惡補。其中「Serrini的歌詞裡未曾出現過哪些詞彙/表達手法組合？」一題難倒不少考生，成為答錯率最高的題目。負責出題的Serrini亦指今次考試有一定難度，最終只有0.03%考生獲得滿分，Serrini及後在自己社交平台上為粉絲開直播解卷，笑言自己的歌詞很少會出現如此「正氣」的字眼。
考試除了答題，亦收集了參加者的星座和MBTI（16型人格），讓Serrini發現自己的粉絲中，內向型人格（Introvert）竟然比起外向型人格（Extrovert）多出超過一半！她希望大家可以趁這次參加觀鳥會，得到放鬆紓壓的機會，再次重新了解內在的自己，找回內心的平安與寧靜。音樂會門票將在6月30日（星期五）於KKTIX上公開發售，除了總理$18,888、VIP鳥區$1,280外，其餘票價分為觀鳥A區$880及觀鳥B區$680。