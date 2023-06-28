Serrini麥花臣開騷變四面台 最貴總理套票索價$18,888

本地獨立唱作人Serrini（梁嘉茵）先後推出國語專輯《真美》及純音樂「SPA」專輯《Gwendolyn SPA》，早前宣布將於7月29至31日於旺角麥花臣場館舉行三場《Serrini不冷淡不熱情 觀鳥會 2023》音樂演出，並在公開發售前再次推出「考試」制度，引來網上一片學術討論。有歌迷笑言「難過 DSE」，要做「past paper」操練，亦有人順勢要求「梁老師」要給他們多多補習。Serrini則笑指「資格公開試」已經是她演出內容的一部份。

麥花臣化作觀鳥園區

對上一次於旺角麥花臣場館舉行個人音樂會已相距兩年多，這次再重回舊地，Serrini與製作團隊花了更多心思於觀眾的觀感體驗上。音樂會以大自然為主軸，將麥花臣變為一個鳥語花香的四面台觀鳥園區；務求各入場的「樹打手」，都可以走進平靜而且綠意盎然的環境，好好遠離煩囂，放鬆心情享受團隊為大家準備的「療程」。Serrini則會作為大自然中的一隻「雀仔」，帶領觀眾進入這三場「聽覺Therapy」兼「心靈Spa」。

過往Serrini的演出會都設有過萬元的「總理套票」，今次音樂會亦不例外。整個音樂會共設有4個票區，分別為總理$18,888、VIP鳥區$1,280、觀鳥A區$880及觀鳥B區$680。總理套票看似售價驚人，但其實Serrini已非首次推出過萬元的總理票。$18888總理票除可享專人特別安排座位外，還可參與「觀鳥會總理」特別環節，以及參加簽名會跟Serrini合照留影。總理和VIP鳥區觀眾將可於不設劃位的地面區席地而坐，像走入園區的「鳥」，近距離欣賞Serrini的演出。對於地面區還有什麼特別體驗？Serrini稍微預告：「可能需要因應節目的內容而移動位置，一同成為當晚演出的一部份！」