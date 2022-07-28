Serrini 黃靖監製Alok Leung 出電子咒語歌撫慰眾生

Serrini、黃靖的唱片監製Alok Leung，剛為藍奕邦新曲《竇》編曲，月中才與英國樂隊The Cult of Free Love合作一曲《BULLETPROOF》後，他的電音樂隊Gravity Alterstra又再重啟，並找來老拍檔獨立女歌手Stella Sieh合作歌曲《VARJASATTVA》，嘗試把藏傳佛教的《金剛薩埵百字明咒》入樂，更以一種名為「binaural beats」的調音手法，來令聽眾產生聽覺幻覺(auditory illusion)。

佛教歌曲都可以好型

據Alok說，他很想在這個躁動的2022年夏天，做一首坊間沒有的佛教電子咒語歌曲，他要求Stella Sieh不要用其招牌天使美聲歌喉，改用呢喃的唱腔把佛經唱出旋律，配以雙重音波的binaural beat來安撫香港人，並希望這首咒語歌，讓更多年輕人和其他背景的人能接觸佛教咒語，就算非佛教徒也能去感受平和，如Alok所說：「咒語唔一定沉悶、老土或者迷信，都可以係充滿玩味的藝術。」《VARJASATTVA》有著sound art的聲效設計，又具備舞曲的電子快感，多點重覆聆聽，應該有效清洗戾氣與業障。