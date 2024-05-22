SEVENTEEN保持Billboard榜百名內 Stray Kids獲Charlie Puth協助殺入百大

韓國男團SEVENTEEN的精選專輯《17 IS RIGHT HERE》，在Billboard專輯榜表現亮眼。該專輯在榜單中最新排名第69位，雖然較前一周第64位下了滑5個名次，但依然保持在Top 100榜單之內。

SEVENTEEN這張精選專輯包含33首歌曲，輯錄他們過往各張專輯的代表作，同時包含4首全新創作。可算是一張回顧SEVENTEEN音樂歷程，同時也展現他們未來發展方向的作品。SEVENTEEN以多元化的音樂風格和精湛演唱實力，在全球樂壇持續屢獲佳績，成績愈來愈貼近師兄防彈少年團(BTS)。