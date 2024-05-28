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娛樂
2024-05-28 17:15:00

SEVENTEEN成團9周年 向聯合國捐款幫助全球教育

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SEVENTEEN已多次在容納數萬人的體育場開騷。

韓國男團SEVENTEEN，本月26日是他們出道9周年，他們特別向聯合國教科文組織韓國委員會(UNESCO下稱韓委會)捐款，希望為全球教育營造更好的環境。SEVENTEEN透過經理人Pledis娛樂表示，「能夠在出道紀念日(26)參與有意義的工作，感覺真的頗深。」

SEVENTEEN的善款，將用於推廣#Going Together教育項目和舉辦「聯合國教科文組織教育的未來國際論壇」。該論壇將於1224日在京畿道水原會展中心舉行，屆時將有聯合國教科文組織成員國代表、國內外教育專家以及學生，參與討論可持續教育的未來藍圖。

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SEVENTEEN成團9周年，捐款聯合國幫助全球教育。

韓委會於20228月，與SEVENTEEN簽署工作協議，並開展#Going Together教育項目。今年4月，SEVENTEEN與韓委會在東帝汶建立兩家地區學習中心，為當地有困難人士，提供電腦、縫紉、韓語、英語等多種生活技能課程培訓，還有閱讀理解培訓課程。

 

去年11月，SEVENTEEN受邀出席在法國巴黎舉行的聯合國教科文組織青年論壇並發表演講，傳遞團結和希望的正能量。此外，為紀念出道9周年，SEVENTEEN於上個周末於日本神奈舉行《SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN》，這場精彩encore巡演，是他們送給當地fans的特別禮物。

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SEVENTEEN周末於舉行《SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN》，是送給日本fans的特別禮物。

SEVENTEEN希望透過捐款傳遞團結和希望的正能量。

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