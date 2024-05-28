SEVENTEEN成團9周年 向聯合國捐款幫助全球教育

SEVENTEEN已多次在容納數萬人的體育場開騷。

韓國男團SEVENTEEN，本月26日是他們出道9周年，他們特別向聯合國教科文組織韓國委員會(UNESCO，下稱韓委會)捐款，希望為全球教育營造更好的環境。SEVENTEEN透過經理人Pledis娛樂表示，「能夠在出道紀念日(26日)參與有意義的工作，感覺真的頗深。」

SEVENTEEN的善款，將用於推廣#Going Together教育項目和舉辦「聯合國教科文組織教育的未來國際論壇」。該論壇將於12月2至4日在京畿道水原會展中心舉行，屆時將有聯合國教科文組織成員國代表、國內外教育專家以及學生，參與討論可持續教育的未來藍圖。