SEVENTEEN成團9周年 向聯合國捐款幫助全球教育

韓國男團SEVENTEEN，本月26日是他們出道9周年，他們特別向聯合國教科文組織韓國委員會(UNESCO，下稱韓委會)捐款，希望為全球教育營造更好的環境。SEVENTEEN透過經理人Pledis娛樂表示，「能夠在出道紀念日(26日)參與有意義的工作，感覺真的頗深。」
SEVENTEEN的善款，將用於推廣#Going Together教育項目和舉辦「聯合國教科文組織教育的未來國際論壇」。該論壇將於12月2至4日在京畿道水原會展中心舉行，屆時將有聯合國教科文組織成員國代表、國內外教育專家以及學生，參與討論可持續教育的未來藍圖。
韓委會於2022年8月，與SEVENTEEN簽署工作協議，並開展#Going Together教育項目。今年4月，SEVENTEEN與韓委會在東帝汶建立兩家地區學習中心，為當地有困難人士，提供電腦、縫紉、韓語、英語等多種生活技能課程培訓，還有閱讀理解培訓課程。
去年11月，SEVENTEEN受邀出席在法國巴黎舉行的聯合國教科文組織青年論壇並發表演講，傳遞團結和希望的正能量。此外，為紀念出道9周年，SEVENTEEN於上個周末於日本神奈舉行《SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN》，這場精彩encore巡演，是他們送給當地fans的特別禮物。