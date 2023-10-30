SEVENTEEN新專輯破500萬銷量 創K-Pop史上首周最高紀錄

韓國男團SEVENTEEN，上周推出第11張迷你專輯《SEVENTEENTH HEAVEN》，發行首周銷量突破500萬張大關，創下K-Pop歷史最高紀錄。SEVENTEEN此次銷量紀錄，超過了之前保持紀錄的防彈少年團(BTS)專輯《Proof》，證明他們在K-Pop界的頂尖地位。

據韓國唱片統計公司HANTEO Chart數據，《SEVENTEENTH HEAVEN》一周的銷量高達509萬張。這是K-Pop新專輯首周銷量首次突破500萬張，他們今年頭9個月，在韓國的總專輯銷量已達1,104萬張。而且一經發行就空降美國Billboard 200榜第13名，刷新了他們在該榜的最高紀錄。SEVENTEEN憑著新專輯強勢銷量，寫下K-Pop史上最高首周紀錄，展現強大人氣。