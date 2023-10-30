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娛樂
2023-10-30 15:31:59

SEVENTEEN新專輯破500萬銷量 創K-Pop史上首周最高紀錄

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SEVENTEEN憑藉卓越成就和人氣，被視為新一代K-Pop領軍人物。

韓國男團SEVENTEEN，上周推出11張迷你專輯《SEVENTEENTH HEAVEN》，發行首周銷量突破500萬張大關，創下K-Pop歷史最高紀錄。SEVENTEEN此次銷量紀錄，超過了之前保持紀錄的防彈少年團(BTS)專輯《Proof》，證明他們在K-Pop界的頂尖地位。

 

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這次銷量成績再次證明了SEVENTEEN的星途無限。

據韓國唱片統計公司HANTEO Chart數據，《SEVENTEENTH HEAVEN》一周的銷量高達509萬張。這是K-Pop新專輯首周銷量首次突破500萬張，他們今年頭9個月，在韓國的總專輯銷量已達1,104萬張。而且一經發行就空降美國Billboard 200榜第13名，刷新了他們在該榜的最高紀錄。SEVENTEEN憑著新專輯強勢銷量，寫下K-Pop史上最高首周紀錄，展現強大人氣。

 

 

 

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成員Hoshi、Woozi、S.Coups等參與專輯大部分歌曲創作，發揮了自成團以來的創作實力。

SEVENTEENTH HEAVEN》不僅在韓國取得佳績，還橫掃海外多個音樂榜單，展現SEVENTEEN的全球影響力。當中主打歌《음악의 (God of Music)MV發布一周，點擊數已突破1億，刷新自身紀錄。新專輯內的歌曲，亦榮獲韓國各大音源榜的冠軍位置，展現成員自作曲作詞實力。SEVENTEEN將展開新一輪世界巡迴演唱會，為全球粉絲帶去精彩表演。

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他們已確定2023年初將展開第五次世界巡演，持續俘虜全球fans心。

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